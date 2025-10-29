Nagy forgalomra kell számítani az autópályákon, főleg pénteken

„A hétvégén, és Mindenszentek napján, valamint az ünnepek után, november 2-án, vasárnap is sűrű lesz a forgalom az utakon" – közölte a társaság, és arra kérik az autósokat, vezessenek óvatosan. Halottak napján mindig sok a jármű az autópályákon, egyes helyeken több mint 50 százalékkal nagyobb a forgalom, mint egy szokványos munkanapon.

Az autópálya-társaság azt tanácsolja, hogy ha meghibásodik az autó, vagy más vészhelyzet áll elő az autópályán, négy alapvető szabályt kell betartani: Fontos, hogy megőrizzük a nyugalmunkat, vegyünk fel fényvisszaverő mellényt, olyan helyen álljunk, ahol biztonságban vagyunk, azaz az autó mögé, és azonnal hívjuk az autópálya-rendőrséget a 0800 100 007-es telefonszámon. Ha lehetséges, az útpadkához minél közelebb parkoljunk le, kapcsoljuk be a vészvillogót, és tegyük ki az elakadásjelző háromszöget.