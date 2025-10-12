Munkába tartó nők előtt maszturbált rendszeresen, rendőrt hívtak az idős férfire

A helyi üzemekben dolgozó nők elmondása szerint az elmúlt hetekben többször is találkoztak egy férfival, aki rendszerint az út szélén parkolta le teherautóját, majd a közeli bokrok közé ment, ahol szeméremsértő módon viselkedett.

A városi rendőrség az esetek miatt fokozott járőrözést rendelt el a környéken, de az elkövetőt sokáig nem sikerült tetten érni, mivel rendszertelenül jelent meg a helyszínen. „Azon a napon, amikor két bejelentést is kaptunk, sikerült a férfit elfognunk” – mondta Peter Sokol, a szeredi városi rendőrség vezetőhelyettese.

A rendőrök a férfit átadták az állami rendőrségnek. A gyanúsított azzal védekezett, hogy csupán „vizeletürítés céljából” tartózkodott a bokrok között, ám a hatóságok garázdaság vétsége miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

„A szeredi rendőrök büntetőeljárást indítottak a 65 éves férfi ellen garázdaság vétsége miatt. A törvény értelmében ezért a cselekményért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható” – tájékoztatott Zlatica Antalová, a Nagyszombati Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője.

A férfi teherautó-sofőrként dolgozik, és rendszeresen szállított építőanyagot az ipari övezetbe. A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva további részleteket nem közölt.

