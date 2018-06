Mozdulni se lehetett a magyar faluban a szlovák rendszámú autóktól

Kéked | Egyre többen költöznek Szlovákiából a magyarországi Kékedre, ezért felröppent a hír, hogy parkolási díjat vezetnének be a Zempléni-hegységben, a szlovák–magyar határ mellett fekvő faluban.

Mint kiderült, nem parkolási díjról van szó, csak most alkalmazták azt a közterület-használati díjról szóló rendeletet, melyet még 2013-ban hagyott jóvá a község önkormányzata. A rendeletre a polgármester szerint azért van szükség, mert egyre több gépjárművet hagynak a házak előtt és az út mellett.

Kéked kétszáz lelkes település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, és mint az összes többi Kassához közeli határ menti kistelepülésen, itt is egyre több szlovák állampolgár vesz ingatlant és telepszik le. Hunkár Sándor, Kéked polgármestere közölte, azért alkalmazták a rendeletet, mert a festői környezetben fekvő településen egyre több gépjárművet hagynak a házak előtt, ami akadályozza a forgalmat, és balesetveszélyes. Hunkár elmondta, voltak napok, amikor három-négy autó is állt egy-egy ház előtt, és ez nemcsak a helyieket, hanem az autóbuszokat, a traktorokat, de például a szemétszállító autók közlekedését is akadályozta.

„A rendelet már négy éve érvényben van, de csak most alkalmaztuk, mert nagyon elfajult a helyzet. Mivel a település utcái szűkek, a ház előtt parkolók valóban nagy problémát okoznak. Nem értem, miért kapta fel ezt a dolgot a sajtó, hiszen minden lakost előre értesítettünk a rendeletről. Eddig senki sem kapott büntetést, és nem is áll szándékunkban büntetni. Nem ez a cél. Csak szerettük volna rábírni az embereket, hogy ne hagyják huzamosabb ideig a ház előtt az autót, mert azzal nemcsak a forgalmat akadályozzák, hanem a kaszálást is nehezítik. Pontosabban nemcsak az autókról beszélünk, hanem mindenről, amit a közterületen hagynak, legyen az pótkocsi, egy homokkupac vagy tüzelőnek összehordott farönkök” – mondta a polgármester.



Hozzátette, a legutóbbi testületi ülés óta rendeződni látszik a helyzet, a legtöbben már nem a ház előtt vagy az út szélén, hanem az udvarukon parkolnak. Hunkár azt mondta, minden lakost értesítettek a rendeletről, a megkérdezett lakosok egy része azonban azt mondta, csak a hírekből vagy az internetről tudta meg, mi a helyzet.

„Valóban sok az autó a faluban. Mivel csak egy-két éve laknak itt ennyien, korábban nem voltak gondok. A házak előtt hétvégenként valóban rengeteg autó állt. Az itt élők többsége elfogadta a rendelkezést, de jobb lett volna, ha a felszólítás szétküldése előtt személyesen, mondjuk egy falugyűlésen informálták volna az embereket. Talán akkor kevesebb lett volna a félreértés és a felháborodás” – magyarázta egy több mint harminc éve Kékeden élő lakos.

Látogatásunk során néhány szlovák lakos véleményét is kikértük, azt mondták, őket nem zavarja a rendelkezés, csak azt nem értik, pontosan milyen hosszú ideig lehet parkolni a házak előtt, mivel a rendelet ezt nem határozza meg, illetve azt, miért nem keresték meg őket személyesen, ha probléma volt. A polgármester erre csak annyit mondott, hamarosan pontosítják a részleteket.

A rendelkezés szerint a lakosoknak naponta és négyzetméterenként 200 forintot kellene fizetniük a járművek vagy bármilyen más tárgy által elfoglalt közterület után. Aki nem fizet, arra a díj ötszörösét róják ki bírságként. „Bízunk benne, hogy a település utcái ezentúl újra akadálymentesek lesznek” – zárta a polgármester.