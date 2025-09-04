A 19 éves fiú erőszakkal próbált visszajutni anyja lakásába.
Mosás közben marihuánát talált fia zsebében az édesanya, feljelentette
Nyitrán, a Klokočina lakótelepre riasztották a rendőrséget, miután egy nő bejelentette: fia erőszakkal próbálta kinyitni lakása ajtaját. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a 19 éves fiatalember már nem rendelkezik ott bejelentett lakcímmel.
A nő elmondása szerint korábban kilenc gyanús csomagot talált a fia ruháiban, amelyek zöld növényi anyagot tartalmaztak. A férfi a rendőröknek azt állította, hogy a csomagok egy részében legális helyettesítő, másik részében valódi marihuána volt. Utóbbit saját elmondása szerint részben találta, részben pedig egy bárban kapta egy idegentől.
A rendőrök a férfit őrizetbe vették, az ügyben kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt indult eljárás.
