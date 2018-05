Modernizál a RegioJet

Pozsony | A most bemutatott Bombardier Traxx típusú mozdonyok a nemzetközi járatokon fognak közlekedni.

A hét elején bemutatták a RegioJet magán közlekedési vállalat új, Bombardier Traxx típusú mozdonyát. A vállalat bővíti a gépparkját, és azt ígéri, hogy nyáron újabb vagonokat iktat be a Pozsony–Prága vonalon.

A következő hetekben nagyszabású beruházásra készül a RegioJet, négy új Traxx mozdonyt és tizenhat modern szerelvényt vásárol. A nemzetközi járatokon indítják el az új mozdonyokat. Hamarosan a Németországban gyártott mozdonyok húzzák a Pozsonyból, Bécsből és Kassáról Prágába tartó vonatokat. A Bombardier Traxx mozdonyok óránkénti 160 kilométeres sebességgel haladhatnak, de elsősorban a megbízhatóságukról ismertek. A RegioJet a csehországi sikeres próbaüzem után állítja a vagonok élére az új szerelvényeket. „A masinisztáink is kedvelik az új mozdonyokat, főként azért, mert stabilan haladnak a sínpárokon, modernek, légkondicionáltak és könnyen irányíthatók. Nyáron újabb két mozdonyt iktatunk be a jelenleg használt két szerelvény mellé, és újabbak vásárlását tervezzük” – tájékoztatta lapunkat Martin Žarnovický, a társaság szóvivője. Szlovákiában és Csehországban is csak a magán közlekedési vállalat használ ilyen típusú mozdonyokat személyszállításra. A következő hetekben tizenhat új Astra vagonnal is bővül a sárga vonatok járműparkja. Az új vagonokban található ülésekben beépített tablet is van, így az utasok filmet nézhetnek, játszhatnak vagy internetezetnek a vonaton. A szóvivőtől megtudtuk, hogy a fejlesztésnek köszönhetően ősszel új járatot indíthatnak Pozsony és Prága között. A szlovák fővárosból 8.45-kor induló szerelvény 17.21-kor fut be a prágai vasútállomásra. „Így napi négy járattal kötnénk össze a két fővárost” – hangsúlyozta Žarnovický.

Idén 30 százalékkal több utas váltott jegyet a RegioJet járataira, mint tavaly. 2018 első negyedévében 1,25 millióan választották a sárga vonatokat. Žarnovický rámutatott, hogy főként a Pozsony–Prága vonal megerősítése áll a masszív növekedés hátterében. (béva)