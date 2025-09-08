Modern kulturális központtá alakul a Gömör-Kishonti Múzeum

Az intézmény a #4museums: A kulturális örökség innovatív védelme és bemutatása című projekt keretében újul meg, amelyet az Európai Unió Interreg V-A Magyarország–Szlovákia programja (HUSK) társfinanszíroz. A múzeum 892 891,64 euró támogatást nyert, amelyet a Besztercebányai megye forrásai egészítenek ki. Ennek köszönhetően a teljes második emeletet – beleértve a folyosókat és a szociális helyiségeket – felújítják.

Négy intézmény közös kezdeményezése

A #4museums projekt a régió határain túlmutató együttműködés eredménye. A rimaszombati múzeum mellett részt vesz benne az izsai római kori erőd, a kassai Miklós-börtön és a vásárosnaményi Máthé-kastély. Céljuk, hogy a kulturális örökség revitalizálásával, digitalizációval és interaktív bemutatási formák bevezetésével a 21. századi múzeumpedagógia és kiállítástechnika élvonalába kerüljenek.

Új, élményalapú kiállítás

A Gömör-Kishonti Múzeum esetében az 1979 óta változatlan állandó kiállítás teljes rekonstrukciója történik meg. Az új tárlat idővonal alapú lesz, és a történelmi Gömör-Kishont vármegye természeti és kulturális értékeit, valamint az intézmény legértékesebb gyűjteményeit mutatja be.

A látogatói élményt modern technológiai megoldások – érintőképernyők, 4D-élmények, videomapping és háromnyelvű (szlovák, magyar, angol) kísérőszövegek – teszik majd gazdagabbá.

A felújítás nemcsak a kiállítóteret érinti: a második emeleti folyosók, mosdók és a fűtés korszerűsítése is szerepel a tervekben, amivel javul a látogatói komfort és a szolgáltatások színvonala. A projekt dokumentációja elkészült, az építési engedély érvényes, a munkálatok a jövő évben kezdődhetnek.

A projekt részeként szakmai workshopok, múzeumpedagógiai programok, valamint a Muzeológia a 21. században című konferencia is megrendezésre kerül. A határon átnyúló utalványrendszer a magyar-szlovák kulturális cserét és a turisztikai mobilitást ösztönzi. Az új kiállítás 2027 nyarán nyílhat meg a nagyközönség előtt.