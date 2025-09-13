Mintegy 90-en vettek részt a falugyűlésen
Mintha már a rákos áttételeket kéne gyógyítani – újabb falugyűlés a pusztító szőlőbetegségről
Péntek este egy tapasztalt növénypatológus ismertette a szőlő aranyszínű sárgaságát a bátorkeszi kultúrházban. Az önkormányzat és a gazdák a továbbiakban megpróbálnak összehangoltan, együtt cselekedni. A szakember felvillantott némi fényt is az alagút végén: egy szentpéteri borásznál már sikeresen kísérleteztek egy homepátiás készítménnyel.
„Borfalu“ – hirdeti magáról a csaknem 3300 fő által lakott Bátorkeszi. Ahogy más falvak a környéken, úgy ez a község is igyekszik minél nagyobb ismertséget és vonzerőt képezni a szőlőből, valamint a borból. Kisebb-nagyobb fesztiválok, profi és családi gazdaságok állnak vagy buknak azon, hogy mi lesz a szőlők sorsa, miután az amerikai szőlőkabóca által terjesztett betegség, a szőlő aranyszínű sárgasága elkezdett szélsebesen terjedni a régióban.
Végül mintegy 90 helyi lakos gyűlt össze a bátorkeszi kultúrházban péntek este, hogy meghallgassa Bruno Gabel növénypatológus előadását a betegségről. A gazdák veszélyérzetének növekedését jelzi, hogy egy korábbi gyűlésre bő egy hónappal ezelőtt, amelyen ugyanez a szakember adott elő, csak heten jöttek el.
A katasztrófa előszobájában
A gyűlés alaphangulatát már az megadta, amikor Gyöpös István, a helyi gazdákat tömörítő SZEGAB Polgári Társulás elnöke a felvezetés során úgy fogalmazott:
„Ha nem találunk megoldást, két-három év múlva nem lesz szőlő Keszin és környékén.“
Végül majdnem két és fél órán keresztül tartott a gyűlés, amelyen csak maga Bruno Gabel egy órán át beszélt a szőlőbetegségről, kiegészülve Simonka István kertész–szőlész mérnök szavaival. Lényegében véve párban járják a régiót, hogy lehetőleg minél több helyen elmagyarázzák: óriási a baj. Maga Simonka elmondta, hogy rövidesen valószínűleg négy hektárnyi szőlőjét kell kivágnia, annyira elharapódzott benne a szőlő aranyszínű sárgasága.
Gabel tényleg a teljességre törekedett az előadás során: nemcsak a betegség több mint 60 éves európai hátterét és terjedését vázolta fel, de bőven kitért a tünetekre és a védekezési eljárásokra is – utóbbinál abszolút kulcsszerepe van a szőlőkabóca gyérítésének, különösen a május környéki rajzási időszakában. Mindvégig rendkívül kritikus volt az állami és uniós szervek irányába, élesen bírálva azok tétlenségét, illetve azt, hogy túlzottan korlátozták bizonyos permetszerek használatát.
„2015-ben, amikor megtudtam, hogy az amerikai szőlőkabóca megjelent a Kis-Kárpátokban, akkor a rákos daganat azonosításának stádiumában voltunk. Most már az áttételeknél tartunk. Ez azt jelenti, hogy most érkezett el az az utolsó pillanat, hogy lépjünk, mert három év múlva nem lesz saját szőlőnk Szlovákiában“
– fogalmazott.
Új reménysugár?
Gabel előadásának egyik legérdekesebb pontján némi reménysugarat is adott a szomorúan figyelő hallgatóságnak. A szakember szoros kapcsolatban van Zsidek Vilmos szentpéteri borásszal. Idén kísérletképpen mezőgazdasági homeopátiás készítménnyel kezeltek nála 50 tőke egyértelműen fertőzött chardonnayt egy 21 éves ültetvényben.
Az ún. FD/NDM összetételű anyagot júliusban és augusztusban hat alkalommal öntötték bele a gyökérzet mellett ásott lyukakba. Augusztus utolsó napjaiban 48 tőkénél megállt a tünetek terjedése, amelyek aztán – és egyelőre – egészségeseknek tűnnek. Az eljárás lényege ugyanaz, mint bármelyik más homepátiás kezelésnél: felébreszteni az immunrendszert.
Mint minden kísérletezésnél, úgy még ennél sem látszik, hogy miként lehetne kiterjedten alkalmazni, de alagút végi fénynek ebben a pillanatban megteszi.
Azonnali teendők
Simonka István szerint most elsősorban a beteg tőkék megjelölése, kivágása a legfontosabb lépés. Ezt fogja majd követni jövő tavasszal a minél összehangoltabb védekezés.
Labancz Roland bátorkeszi polgármester „villámgyors“ cselekvésről beszélt, ami a helyi szereplőket illeti. Felszólalása alapján elkerülhetetlen, hogy a szőlőskertek tulajdonosai összefogjanak és segítsék egymást a védekezés során. Ez szerinte például úgy nézne ki, hogy amikor a betegséget terjesztő szőlőkabóca rajzási csúcsa bekövetkezik, úgy a helyzettel tisztában levő borászok azonnal közöljék az információt mindenkivel, s így lehetne összehangoltan permetezni – úgy a szőlőhegyen, mint a családi házak kertjeiben. Ugyancsak nélkülözhetetlennek tartja, hogy az állam támogassa a kór miatt kivágott szőlőskertek újratelepítését – ahogy Magyarországon is. A polgármester megígérte: az önkormányzat mindent meg fog tenni a gördülékeny kommunikációért a gazdák és a környező falvak közt is.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.