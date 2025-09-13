Mintha már a rákos áttételeket kéne gyógyítani – újabb falugyűlés a pusztító szőlőbetegségről

Új reménysugár?

Gabel előadásának egyik legérdekesebb pontján némi reménysugarat is adott a szomorúan figyelő hallgatóságnak. A szakember szoros kapcsolatban van Zsidek Vilmos szentpéteri borásszal. Idén kísérletképpen mezőgazdasági homeopátiás készítménnyel kezeltek nála 50 tőke egyértelműen fertőzött chardonnayt egy 21 éves ültetvényben.

Az ún. FD/NDM összetételű anyagot júliusban és augusztusban hat alkalommal öntötték bele a gyökérzet mellett ásott lyukakba. Augusztus utolsó napjaiban 48 tőkénél megállt a tünetek terjedése, amelyek aztán – és egyelőre – egészségeseknek tűnnek. Az eljárás lényege ugyanaz, mint bármelyik más homepátiás kezelésnél: felébreszteni az immunrendszert.

Mint minden kísérletezésnél, úgy még ennél sem látszik, hogy miként lehetne kiterjedten alkalmazni, de alagút végi fénynek ebben a pillanatban megteszi.

Azonnali teendők

Simonka István szerint most elsősorban a beteg tőkék megjelölése, kivágása a legfontosabb lépés. Ezt fogja majd követni jövő tavasszal a minél összehangoltabb védekezés.

Labancz Roland bátorkeszi polgármester „villámgyors“ cselekvésről beszélt, ami a helyi szereplőket illeti. Felszólalása alapján elkerülhetetlen, hogy a szőlőskertek tulajdonosai összefogjanak és segítsék egymást a védekezés során. Ez szerinte például úgy nézne ki, hogy amikor a betegséget terjesztő szőlőkabóca rajzási csúcsa bekövetkezik, úgy a helyzettel tisztában levő borászok azonnal közöljék az információt mindenkivel, s így lehetne összehangoltan permetezni – úgy a szőlőhegyen, mint a családi házak kertjeiben. Ugyancsak nélkülözhetetlennek tartja, hogy az állam támogassa a kór miatt kivágott szőlőskertek újratelepítését – ahogy Magyarországon is. A polgármester megígérte: az önkormányzat mindent meg fog tenni a gördülékeny kommunikációért a gazdák és a környező falvak közt is.