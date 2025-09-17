A rendőrség a nyilvánossághoz fordult segítségért.
Mintha a föld nyelte volna el a 17 éves lányt – segítsen megtalálni!
A 16 éves, csacai (Čadca) állandó lakhelyen bejelentett Magdaléna Gabrišovát utoljára szeptember 13-án, szombaton látták. A lány az otthonából ismeretlen helyre távozott, életjelet azóta sem adott magáról, teljesen elérhetetlen, szüleivel és közelebbi hozzátartozóival sem kommunikál.
A keresett tinédzser 164 centiméter magas, vékony testalkatú, haja hosszú és barna, szemei barnák. A rendelkezésre álló információk szerint eltűnése pillanatában fekete pulóvert, fekete farmert és fekete teniszcipőt viselt.
A rendőrség kéri, amennyiben találkozott az elmúlt napokban Magdalénával, esetlegesen sejti, merre lehet, tárcsázza a 158-as segélyhívót, írjon privát üzenetet a hatóságoknak Facebookon, vagy keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot.
