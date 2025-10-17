„Mi már öt éve konszolidálunk“ – Ficóval tárgyalna a Szlovákiai Városok Uniója

Az ÚMS a minap egy sajtónyilatkozatot tett közzé, melyben a szervezet leszögezi: támogatja az önkormányzati társulások eddigi állásfoglalásait, s nem ért egyet a 2026-os állami költségvetés előterjesztett javaslatával. Richard Rybníček ÚMS-elnök szerint ők tudatosítják, hogy szükség van a konszolidációra, de azon formája, amit az állam bemutatott, évekre előre súlyos gondot jelent majd a településeknek.

Az ÚMS emiatt felszólította Robert Fico kormányfőt és Ladislav Kamenický pénzügyminisztert, hogy kezdjenek el szakmai egyeztetéseket az önkormányzatok finanszírozásáról. Emlékeztettek: nekik évek óta kidolgozott javaslataik vannak. „Most a kormányfőn van a sor, hogy teljesítse az ígéretét, s elkezdjen tárgyalni” – áll a szövegben,

Az ÚMS szerint a kormány által bemutatott konszolidációs intézkedések a lakosság, a vállalkozók és az önkormányzatok további terhelésén alapulnak, vagyis azok viselik a terhet, akik nem felelősek az állam eladósodásáért.

Keszegh Béla komáromi polgármester – és az ÚMS alelnöke – lapunknak ezt úgy részletezte, hogy az állam a jövedelemadóból eddig 55,1%-os arányban osztott vissza pénzt az önkormányzatoknak. Ez most csak 53% lesz, miközben a településeken folyamatosan nő a terhelés, több mindenért nekik kell fizetni. Képletesen úgy fogalmazott:

egyre kisebb a takaró, miközben folyamatosan nagyobb területet kéne lefedni vele.

Felhalmozódtak a „konszolidációk”

Az ÚMS közleménye szerint a települések már arra kényszerülnek, hogy csökkentsék a szolgáltatások kiterjedtségét és minőségét. Sok esetben hitelekből kell állni a folyó költségeket. Keszegh szerint óriási a bizonytalanság a szociális szolgáltatások terén is, mert még nem látható, hogy a települések megkapják-e az ehhez szükséges összegeket. Jelen állás szerint 110 millió eurót vonna el a kormány az önkormányzatoktól – ami, ha az elmúlt évek megszorításait is hozzáadjuk, akkor már egy óriási összegnek számít. Keszegh emellett arra is emlékeztetett, hogy az állammal ellentétben az önkormányzatok folyamatosan takarékoskodnak a koronavírus óta:

„Mi már öt éve »konszolidálunk«. Komáromban mindig kiegyensúlyozott volt a költségvetésünk, és például korszerűsítésekkel spóroltunk az energián, az alkalmazotti gárdákat pedig a működésképesség határáig visszafogtuk. Nincsen szabad kapacitásunk.”

Folyamatosan romlik a közbiztonság

Az ÚMS külön veszélyforrásként hivatkozik a városok egyre romló közbiztonságára. Keszegh emlékeztetett: a büntető törvénykönyv módosítása óta sokkal enyhébb eljárás vonatkozik a 700 euró alatti lopásokra, amelyek már „csak” kihágásnak számítanak. Emellett mind az állami, mind a városi rendőrségek sok helyen súlyos kapacitásproblémákkal küzdenek.

„Ógyallán történt egy eset, hogy a csomagküldő szolgálaton keresztül rendeltek 700 euróig árut, majd a futárt elzavarták. Ő kihívta a rendőröket, akiknek az illető személyek azt mondták, hogy ők márpedig kifizették a rendelést, s a sofőr hazudik”

– részletezett egy konkrét esetet a komáromi polgármester.

Megszűnt az a szabály is, miszerint a többszörösen elkövetett kihágások bűncselekménynek minősülnek. Keszegh szerint az ebből fakadó problémáról jövő héten tárgyalnak majd Matúš Šutaj Eštok belügyminiszterrel.

Hogy országszerte mennyire súlyos helyzetben vannak az önkormányzatok, arra jó példa a Párkány környéki helyzet, amelyről nemrég közöltünk átfogó riportot.