Mérföldkövek Udvardon – Dunajszky Géza tanár, karnagy, író kapta az idei Patria díjat

Köteles László helytörténész a 80 évvel ezelőtti „Málenkij robot“ szlovákiai történelmét, politikai hátterét tárta fel előadásában, történelmi térképekkel is szemléltetve az elmondottakat. Kitért arra, hogy a családját is érintette a tragédia. Az előadó hangsúlyozta, hogy azok emlékét, akikért sosem szólt a harang, nem hagyhatjuk feledése merülni.

Tisztelgett azok előtt, akik a háborús nyomorban, apró gyerekekkel, gyakran egész életükben a szeretteikre várva szívós kitartással küzdöttek.

Csáky Pál történész, író méltatta az idei Patria díjas Dunajszky Géza munkásságát, aki az átadási ünnepség előtt tartott több részletre kiterjedő előadást a pozsonyligetfalui temetőben lévő levente síremlékről. A debrődi születésű Dunajszky Géza a matematika−zene szakos tanári diploma megszerzését követően Felsőkirályin, majd Pogrányban tanított, 1972-ben alapítója a koloni Zobor Hangja vegyeskarnak, majd a Csemadok Központi Bizottság művészeti osztályának vezetője volt, 2016-ban Civil Becsületrend díjat, 2022-ben Gyurcsó István-díjat kapott. Közreműködött a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának alapításában, majd a tanítók énekkarának szervezőtitkára volt. Több kötet szerzője.

„A megérdemelt pihenés éveiben Dunajszky Géza nem találta helyét, tollat ragadott és nekiveselkedett az emlékek feldolgozásának. Jöttek a könyvek, a gyerekkor, a felnőttkor feldolgozásának évei. Mondanom sem kell, hogy a felvidéki magyar nép legnehezebb témáinak veselkedett neki, és húzták őt azok egyre mélyebbre, egész a pozsonyi 1945-ös tömegsírok mélye felé. Dunajszky Géza jó értelemben véve megszállottja volt ennek a folyamatnak” –

hangsúlyozta Csáky Pál. A szomorú sorsú leventéknek állított síremlékről, annak előzményeiről maga a díjazott számolt be.

A helytörténészek idei találkozójának délutánja további értékes előadásokat tartogatott, Köztük Jókai elődjeinek lehetséges származási helyéről Fehér Sándor professzor, egyetemi oktató és Csuthy Andrász régész tartott előadást. Hontfüzesgyarmatra, Duba Gyula szülőfalujába, az emlékházához kalauzolta el a jelenlévőket Duba Ernő helytörténész. Bukovszky János életmeséjét a Deáki Kincskeresők mutatták be, köztük Gjergji Izabella és Bukovszky Zsófia.