Az idén 80 éves Dunajszky Géza vette át az idei Patria díjat
Mérföldkövek Udvardon – Dunajszky Géza tanár, karnagy, író kapta az idei Patria díjat
A szlovákiai magyar helytörténészek országos találkozóján több tartalmas ismeretterjesztő előadást követően Patria díjat adtak át az idén 80 éves Dunajszky Géza tanárnak, karnagynak, közírónak. Dunajszky Géza végtelen eltökéltséggel göngyölítette fel a múlt történéseit, kutatva a magyar leventék, a Pozsony-Ligetfalui haláltáborban kivégzett ártatlan emberek tragédiáját.
A Pro Patria Honismereti Szövetség, a Csemadok Országos Tanácsa, annak területi választmánya és helyi szervezete a somorjai Bibliotheca Hungarica könyvtárral közösen szervezte a helytörténészek országos találkozóját.
Varga Zsuzsanna, az érsekújvári Thain János Múzeum történésze rendkívül érdekes előadást tartott Udvard történetéről, az egykori mezőváros lakosainak munkájáról, arról, milyen jelentős szerepet kapott életükben a halászat, milyen vásárokat tartottak a helyiek, és hogyan vetett véget a település virágzásának a tatárdúlás. Jókai Mórt, a szabadsághőst, művészpolgárt, a Petőfivel töltött diákéveit élvezetes, humorral fűszerezett előadásában Csorba László történész, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója mutatta be a közönségnek.
„A helytörténet, a honismeret nagyon fontos. Amikor önmagunkról gondolkodunk, abba beleszőjük annak a szűkebb közösségnek, térnek a történelmi változásait, ahol élünk. Ilyen módon közösséget építünk, és a közösség nem más, mint egy embercsoport, amely rítusosan az időben cselekszik, és a rítusok során valamilyen örökséget fogalmaz meg. Megerősítve ezzel az összetartozását” –
fogalmazta meg találóan az előadó.
Köteles László helytörténész a 80 évvel ezelőtti „Málenkij robot“ szlovákiai történelmét, politikai hátterét tárta fel előadásában, történelmi térképekkel is szemléltetve az elmondottakat. Kitért arra, hogy a családját is érintette a tragédia. Az előadó hangsúlyozta, hogy azok emlékét, akikért sosem szólt a harang, nem hagyhatjuk feledése merülni.
Tisztelgett azok előtt, akik a háborús nyomorban, apró gyerekekkel, gyakran egész életükben a szeretteikre várva szívós kitartással küzdöttek.
Csáky Pál történész, író méltatta az idei Patria díjas Dunajszky Géza munkásságát, aki az átadási ünnepség előtt tartott több részletre kiterjedő előadást a pozsonyligetfalui temetőben lévő levente síremlékről. A debrődi születésű Dunajszky Géza a matematika−zene szakos tanári diploma megszerzését követően Felsőkirályin, majd Pogrányban tanított, 1972-ben alapítója a koloni Zobor Hangja vegyeskarnak, majd a Csemadok Központi Bizottság művészeti osztályának vezetője volt, 2016-ban Civil Becsületrend díjat, 2022-ben Gyurcsó István-díjat kapott. Közreműködött a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarának alapításában, majd a tanítók énekkarának szervezőtitkára volt. Több kötet szerzője.
„A megérdemelt pihenés éveiben Dunajszky Géza nem találta helyét, tollat ragadott és nekiveselkedett az emlékek feldolgozásának. Jöttek a könyvek, a gyerekkor, a felnőttkor feldolgozásának évei. Mondanom sem kell, hogy a felvidéki magyar nép legnehezebb témáinak veselkedett neki, és húzták őt azok egyre mélyebbre, egész a pozsonyi 1945-ös tömegsírok mélye felé. Dunajszky Géza jó értelemben véve megszállottja volt ennek a folyamatnak” –
hangsúlyozta Csáky Pál. A szomorú sorsú leventéknek állított síremlékről, annak előzményeiről maga a díjazott számolt be.
A helytörténészek idei találkozójának délutánja további értékes előadásokat tartogatott, Köztük Jókai elődjeinek lehetséges származási helyéről Fehér Sándor professzor, egyetemi oktató és Csuthy Andrász régész tartott előadást. Hontfüzesgyarmatra, Duba Gyula szülőfalujába, az emlékházához kalauzolta el a jelenlévőket Duba Ernő helytörténész. Bukovszky János életmeséjét a Deáki Kincskeresők mutatták be, köztük Gjergji Izabella és Bukovszky Zsófia.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.