Már az út szélén áll, akadozik a forgalom.
Menet közben gyulladt ki egy kamion az autópályán
Kigyulladt egy kamion a D2-es autópályán, 32 kilométerre Pozsonytól. A helyszínre rendőröket és tűzoltókat vezényeltek, az érintett útszakaszon akadozik a forgalom – számolt be közösségi oldalán a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság.
A teherautó miatt a jobb oldali sáv járhatatlan. Személyi sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés, a mentési munkálatokat már megkezdték.
A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy legyenek türelemmel, és fokozott körültekintéssel haladjanak végig ezen a szakaszon, továbbá engedelmeskedjenek a kint lévő rendőrök utasításainak.
