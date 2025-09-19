Menet közben gyulladt ki egy kamion az autópályán

Kigyulladt egy kamion a D2-es autópályán, 32 kilométerre Pozsonytól. A helyszínre rendőröket és tűzoltókat vezényeltek, az érintett útszakaszon akadozik a forgalom – számolt be közösségi oldalán a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság.

A teherautó miatt a jobb oldali sáv járhatatlan. Személyi sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés, a mentési munkálatokat már megkezdték.

A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy legyenek türelemmel, és fokozott körültekintéssel haladjanak végig ezen a szakaszon, továbbá engedelmeskedjenek a kint lévő rendőrök utasításainak.