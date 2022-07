Megvédték zöldterületeiket az érsekújvári Gogoľ utca lakói

Utolsó zöldterület

Kétszázan írták alá azt a petíciót, amelyben a zöldterület beépítése, a közelben tervezett lakóház megépítése ellen tiltakoztak a lakosok, elsősorban a Gogoľ utcában élők, akiknek a házaik mögött ez az egyetlen, még épségben megőrzött zöldterület. A szerdai tiltakozásra többen magukkal hozták a kutyájukat, mondván, a környéken ez az egyetlen hely, ahol a kedvükre szaladgálhatnak. A szlovák gimnázium mögötti parcella egy részét már beépítették. Kérték a város vezetését, bontsa fel a korábban kötött szerződését a beruházóval, aki lakóház építését tervezi, és az építkezési engedélyhez kérelmezte a közművesítéshez szükséges vezetékek elhelyezését az említett zöldterületen. Az egykori érsekújvári Péró területét, ahol néhány neves cigány muzsikus tölthette gondtalan gyerekkorát, Dráfi László zenetanár szerint parkosítani kellene, hogy a város lakosainak kényelmét szolgálja, és egy hegedülő gyerek szobrával emlékezhetnének az egykor itt élőkre.

Felbontani a szerződést

A Gogoľ utcai és a környező utcák lakóházaiban élő érsekújváriak petícióval érkeztek a csütörtöki önkormányzati ülésre. Reméň Éva a lakosok képviseletében kérte a város vezetését, bontsa fel a beruházóval kötött, KN/N/0619/2018-as számú szerződést. „Lehet, hogy egyszerű emberek az itt élők, de nem buták!” – hangsúlyozta a felszólaló. „A telket vásárló cég a szerződésben foglaltak ellenére nem kezdte meg az építkezést 18 hónapon belül, így be sem fejezhette azt 36 hónapon belül, amivel megszegte a korábbi szerződést. Ez feljogosítja a város vezetését arra, hogy bontsa fel vele a korábban kötött szerződést. 2018-tól próbáljuk megőrizni a lakóhelyünkhöz közeli zöldterületet. Teljesen érthetetlen számunkra, hogyan adhatott el zöldterületet a város. Ezt a zöldterületet nem lehet beépíteni olyan módon, ahogy azt a trencséni cég tervezte. Négy év alatt sem jutott közös nevezőre a telek új tulajdonosa a várossal. Az itt élőket rendkívüli módon traumatizálja, hogy a lakóházaik mellett újabb háztömb épülhet” – állt a lakosok petíciójában.



A szerda esti találkozót azon a réten tartották, amelynek egy részére a beruházó kérte a különféle hálózati kábelek áthelyezését. A helyiek elmondták, attól tartanak, a füves területen munkagépek haladnak majd át, és ha le is fednék a közművesítés után a telek egy részét, azt már parkosítani nem lehet. A találkozón részt vett néhány ellenzéki városi képviselő, Peter Podbehlý és Ivan Katona képviselők felvázolták a jelenlegi helyzetet. Kész volt tárgyalni a lakosokkal Ivan Tóth, az Angers társaság felelős képviselője is, aki szintén eljött a lakógyűlésre. A telektulajdonos elmondta, kizárólag a zöldterület közelében lévő betonfelületen tervezett építkezni, a zöldterületen nem.

Előzmények dióhéjban

Négy évvel ezelőtt adta el a város a szóban forgó telket a trencséni Angers cégnek, a parcella egy része zöldterületen van, és a jelenleg érvényben lévő területrendezési terv szerint nem építhető be. A telket harmadik próbálkozásra sikerült értékesíteni a városnak, ám attól a parcella zöldterülete továbbra sem vált beépíthető területté. 2019-ben mégis megjelent a világhálón egy lakóház terve, amelyet erre a helyre terveztek.



Az egyik ingatlanügynökségben fel is hívták a lakosok figyelmét az új, korszerű lakhatási lehetőségre. A beruházó kérte az általa vásárolt parcelláról a vezetékek áthelyezését, amire az itt élők heves tiltakozással reagáltak, és a cég kérelmét hivatalosan is elutasították. Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere végül minden érintett fél bevonásával próbálta oldani a helyzetet, beleértve a testületet. A városi hivatal dolgozói tárgyaltak a beruházóval és tájékoztatták arról, hogy csak akkora épületet emelhet a vásárolt parcellán, hogy az építkezés ne érintse a zöldterületet. A városi hivatal építészeti és területfejlesztési osztályának szakértői is tájékoztatták a cég vezetését, hogy soha nem kaphat kolaudációs engedélyt, mert az ingatlan elhelyezése nincs összhangban a város által elfogadott területrendezési tervvel.

Önkormányzati ülés

Eva Polerecká képviselő is részt vett a lakossági találkozón, és a másnapi önkormányzati ülésen kérte a tanácskozás programjának a kiegészítését. A beiktatott programpontban kérték a város vezetését, tárgyaljon a Gimnáziumnál utca végén lévő telek jelenlegi tulajdonosával és bontsa fel a szerződést. Michal Prešinský hangsúlyozta, a városnak a lakosok, nem pedig a vállalkozó érdekeit kell védenie. Jaroslav Mrváň, az Érsekújvári Városi Hivatal városfejlesztési és építésügyi hivatalának vezetője, aki szintén ott volt a lakógyűlésen, a tanácskozáson elmondta, nem érti, miért állítja néhány képviselő, hogy traumatizáltak a lakosok, és meg kell őket védeni. „Egy nem létező épülettől, amit fel sem lehet oda építeni, nem kell megvédeni senkit. Többször elhangzott a tegnapi találkozón, hogy a területrendezési tervbe foglalta alapján nem lehet zöldterületen lakóházat emelni, és ezt a tulajdonos is belátta. Pótmegoldást talált a betonfelület felhasználásával. A vezetékek viszont többnyire városi területeken vannak elhelyezve” – mondta Mrváň.



Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere még a szavazás előtt kijelentette, hogy ha építkezési eljárásra került volna sor, polgármesterként nem írta volna alá a beleegyezését a város nevében. A testület többségi szavazattal jóváhagyta a beterjesztett javaslatot azzal kapcsolatban, hogy a város szerződést bontson a telek jelenlegi tulajdonosával.