Régió

Megvan, hányan sérültek meg a rozsnyói járásbeli tömeges vonatbalesetben

szadalmas
Németi Róbert felvétele
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Megérkezett a hivatalos közlemény.

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, hétfőn délelőtt 10 óra tájékán két gyorsvonat ütközött a rozsnyói járásbeli Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt.

A sebesültek számáról eddig vegyes információk láttak napvilágot, a mentőszolgálat operatív központja (OS ZSS) azonban tisztázta a helyzetet.

Petra Klimešová szóvivő elmondta, hogy a mentősök legalább 20 könnyebb sebesültet regisztráltak, 9-en pedig középsúlyos és súlyos sérüléseket szenvedtek.

„Hét rohamkocsit és három mentőhelikoptert küldtünk a helyszínre. Két autóbusz segítségével továbbra is zajlik a balesetben érintett emberek evakuálása” – tette hozzá.

baleset
közlekedési baleset
vonatbaleset
Szádalmás
Rozsnyói járás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?