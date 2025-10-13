Megérkezett a hivatalos közlemény.
Megvan, hányan sérültek meg a rozsnyói járásbeli tömeges vonatbalesetben
Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, hétfőn délelőtt 10 óra tájékán két gyorsvonat ütközött a rozsnyói járásbeli Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt.
A sebesültek számáról eddig vegyes információk láttak napvilágot, a mentőszolgálat operatív központja (OS ZSS) azonban tisztázta a helyzetet.
Petra Klimešová szóvivő elmondta, hogy a mentősök legalább 20 könnyebb sebesültet regisztráltak, 9-en pedig középsúlyos és súlyos sérüléseket szenvedtek.
„Hét rohamkocsit és három mentőhelikoptert küldtünk a helyszínre. Két autóbusz segítségével továbbra is zajlik a balesetben érintett emberek evakuálása” – tette hozzá.
