Megvan, hányan sérültek meg a rozsnyói járásbeli tömeges vonatbalesetben

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, hétfőn délelőtt 10 óra tájékán két gyorsvonat ütközött a rozsnyói járásbeli Szádalmáson (Jablonov nad Turňou), a községben található alagút előtt.

A sebesültek számáról eddig vegyes információk láttak napvilágot, a mentőszolgálat operatív központja (OS ZSS) azonban tisztázta a helyzetet.

Petra Klimešová szóvivő elmondta, hogy a mentősök legalább 20 könnyebb sebesültet regisztráltak, 9-en pedig középsúlyos és súlyos sérüléseket szenvedtek.

„Hét rohamkocsit és három mentőhelikoptert küldtünk a helyszínre. Két autóbusz segítségével továbbra is zajlik a balesetben érintett emberek evakuálása” – tette hozzá.