Megújult a Vágsellyei Központi Rendelőintézet belső udvara

Vágsellye
Vágsellye |

Nyitra megye önkormányzata folyamatosan fejleszti a fenntartása alatt lévő központi rendelőintézetet a járási székhelyen. Szeptember 5-én ünnepélyesen átadták az egészségügyi intézmény belső udvarát.

A mostani beruházás részét képezte az új felüljáró megépítése, az épület műszaki állapotának helyrehozatala és a parkosítás, hogy növeljék a betegek és az egészségügyi dolgozók kényelmét. A felújítást Nyitra megye önkormányzatának tájékoztatása szerint még január elején kezdték meg, és két fő projektet foglalt magában. Felújították és hőszigetelték az épület homlokzatát, új felüljárót építettek, amelyre acél tetőszerkezet került. Parkosították a belső udvart, és öntözőrendszerrel látták el. Új gyep, korszerű térburkolat és közvilágítás teszi teljessé az összképet.

„A belső terület felújítására elsősorban a statikailag nem megfelelő felüljáró, a bejárati tetőrész és a burkolt felületek állapota miatt volt szükség” 

– mondta Róbert Baros, a rendelőintézet igazgatója az átadón. A liftek közelében lévő bejárati részt új tetőszerkezettel, vízszigeteléssel tették időtállóbbá. Leszerelték a már nem működő kéményt, és kicserélték a villámhárítót, továbbá új esőcsatornákat is szereltek az épületre.

A most befejezett rekonstrukció lehetőséget teremt Branislav Becík, Nyitra megye elnöke szerint a további fejlesztésekre, mivel ebben a komplexumban korábban 250 fekvőhelyes egészségügyi központ működött.

A rendelőintézet és a korábbi fekvőbeteg részleg közötti összekötő részben jelenleg orvosi rendelők találhatók.

vágsellyei rendelőintézet
Nyitra megye
Nyitra megye önkormányzata
