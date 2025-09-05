Régió

Megújul egy Gúta melletti híd – fél évig kell forgalomkorlátozásra számítani

gúta híd

(forrás: Nyitra megye)

vataščin
Vataščin Péter
Gúta |

Az Aszódi-csatorna feletti hidat Nyitra megye teszi rendbe. Összesen 260 ezer euróba kerül a fejlesztés, amelynek kivitelezése hat hónapig tart majd.

Szeptember 9-én, vagyis kedden kezdődik a Gútát és Nagysziget nevű városrészét összekötő úton található híd felújítása – közölte Nyitra megye. Az Aszódi-csatornát átívelő konstrukciót 1970-ben építették, amely a legutóbbi ellenőrzés során VI-os fokozatú, vagyis nagyon rossz besorolást kapott. A megye összesen 260 ezer euróból végezteti el a munkálatokat.

Branislav Becík (Hlas), Nyitra megye elnöke úgy fogalmazott, azt szeretnék, ha a következő évtizedekben a híd kibírná a forgalmi terhelést. Matej Takáč, a megyei közlekedési főosztály részéről elmondta, az alapkonstrukció megmarad, viszont a szerkezet felső része gyakorlatilag teljesen megújul.

A hidat nem zárják majd le a forgalom elől, ám azt egy sávon át, váltakozva fogják átengedni a konstrukción megfelelő részén.

A híd STRABAG által végzett felújításába beletartozik majd az új szigetelés, párkányok és aszfaltréteg kialakítása úgy, hogy kiszélesítik a padkákat is. A munkálatok során kitisztítják és megerősítik az Aszódi-csatorna medrét, hogy a híd környéke is megfelelő műszaki állapotban legyen. 

(Nyitra megye)

Gúta
Nagysziget
hídfelújítás
Nyitra megye
