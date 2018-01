Megszűnik a zsúfoltság a RegioJeten

Új, nagyobb kapacitású szerelvényeket indít a RegioJet a reggeli csúcsidőben Komáromból Pozsonyba, a délutániban pedig visszafelé. Csúcsforgalom idején összesen ezer férőhellyel bővül a vonatok kapacitása, ami 25 százalékos növekedést jelent.

Martin Žarnovicky, a RegioJet szóvivője elmondta, vagy a szerelvények meghosszabbításával növelik a férőhelyek számát, vagy úgy, hogy egy időpontban két, esetenként három vonatot is indítanak közvetlenül egymás után. Első körben az 5.30 és 7.40 között Komáromból, illetve Dunaszerdahelyről Pozsonyba induló vonatokat érinti az intézkedés. Ezzel szeretnék kiküszöbölni a zsúfoltságot, és megelőzni az olyan eseteket, amikor a reggel Pozsonyba tartó vonat annyira tele van, hogy Csöllén már meg sem áll. A közlekedési minisztérium felszólította a vonatokat üzemeltető RegioJet magánvállalatot, hogy találjon megoldást a problémára. „Sikerült elérni, hogy az emberek kényelmesebben és kulturáltabb körülmények között utazhassanak” – mondta Érsek Árpád közlekedési miniszter, aki Úszoron szállt fel tegnap az első kisegítő járatra. Áprilistól a RegioJet járatai is a pozsonyi integrált közlekedés részévé válnak, ami azt jelenti, hogy a bérlettel, jeggyel utazók Pozsony területén is igénybe vehetik a városi tömegközlekedési eszközöket.

A RegioJet 2012 tavaszán indította el első járatát Komárom és Pozsony között. Az eltelt nem egész hat évben a forgalom a négyszeresére növekedett. Míg 2012 előtt évente kb. 790 ezer ember utazott ezen a vonalon, a 2017-es év adatai szerint az utasok száma több mint 2,7 millió volt. Jelenleg napi 22 járat közlekedik Dunaszerdahely és Pozsony között, a Komárom–Pozsony vonalon pedig 12. A fővárosból Dunaszerdahelyre összesen 25 járat indul naponta, beleértve azokat is, amelyek Komáromig mennek.

Somogyi Katalin