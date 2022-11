Megnyitották a ferences kolostor parkját

A kolostor zárt udvarában lévő parkot a városi Bytkomfort társaság újíttatta fel külföldi partnerével, a ČEZ ESCO társasággal, valamint a város önkormányzatával közösen. Lukáš Štefánik, a Bytkomfort Érsekújvár ügyvezető igazgatója a város hivatalos honapján úgy nyilatkozott: az volt az egyetlen feltételük, hogy a felújítást követően a parkot megnyissák a nyilvánosság előtt. Gyepfűvel borították a területet, virágágyásokat telepítettek, felújították a kerti hűsölőt. Megújultak a járdák, megvilágították a területet, és jutott pénz a kolostor homlokzati falának renoválására. A nyilvánosság hétfőn és csütörtökön 8 és 17 óra között, vasárnaponként 12 és 17 óra között látogathatja a parkot. November 6-án Juraj Mihály OFM tartományfőnök szentelte fel a parkot Klein Otokár polgármester, valamint Lukáš Štefánik és Kádek Norbert alpolgármesterek jelenlétében.

A történelmi hely látogatóinak

A 2019-ben polgármesteri díjban részesített Kovalcsik Zoltán Cirill ferences szerzetes a közösségük honlapján a következőképpen ír a kolostorról. „A Ferences templom és kolostor az 1626 és 1631 közötti időben épült. Bejárata felett ma is olvashatjuk: PAX INTRANTIBUS, azaz békesség a betérőnek. A ferencesek köszöntése PAX ET BONUM, áldás és békesség, tükröződik ezen a feliraton. Ma is szeretettel fogadnak minden jó szándékú látogatót. A templom felszentelését Pázmány Péter végezte 1631. május 24-én. Vélhetőleg ez még csak egy alacsony templom volt zsindelytetővel. Hasonló módon a mainál jóval kisebb volt a kolostor is. 1663-tól a török tisztek lakták a kolostort, a templomot raktárnak használták. A templomtornyot itt is minaretté alakították. 1685 után a templomot és kolostort megújították és Sorman Péter a ferencesek milánói generálisa szentelte fel” – áll az ismertetőben. A kolostor teljes felújítása és régészeti feltárása 1978-ban kezdődött meg. A régészeti munkák során megtalálták az eredeti kaput, amely a kocsiknak szolgált, hogy be tudjanak hajtani az udvarba, illetve a templom alatti kriptát, melyben a városi elöljáróság és a kolostor lakosai temetkeztek. A sírokból az elhunytakat a Szent József temetőben található kriptába vitték, illetve a Kálvária dombon temették el. Felújították a folyosókat és a négyszögletű udvart, a quadrumot. A ferences templom és kolostor történetét Strba Sándor, érsekújvári helytörténész dolgozta fel egyik könyvében, melynek borítóján Bresťák Sándor érsekújvári festőművész alkotása látható a történelmi épületről.

Emléktáblák a kolostor falán

Az ide betérők számára fontos lehet, hogy a kolostor falán négy emléktábla van elhelyezve. A Bercsényi táblán a következő áll: „Az 1704 - 1708 közötti években számos ízben e kolostor falai között lakott a Rákóczi-szabadságharcz lánglelkű fővezére gróf Bercsényi Miklós fejedelmi helytartó. A nagy szabadságharcz emlékére honfiui kegyeletből emeltette Érsekújvár hálás közönsége. 1706 évben”. 1991-ben helyeztek el emléktáblát Széchényi György érsek, városalapító emlékére. Egy emléktáblával az 1950-1951-ben itt fogva tartott papokra és szerzetesekre emlékeznek. A kolostor belső udvarán 2004-ben állítottak emléket P. Bartalos Lajos Engelbert ferences szerzetesnek, a tábla a tatárszentgyörgyi közösség jóvoltából készült, ahol P. Engelbert később szolgált. Az 1950-1990 közötti száműzetés után, 1991 óta ismét ferencesek szolgálnak a templomban, magyar és szlovák nyelven látnak el lelkipásztori szolgálatot.