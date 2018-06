Megnyitják a hétvégén a parkokat és a kerteket

Pozsony/Fél | Tizedik alkalommal rendezik meg a Nyitott parkok és kertek hétvégéjét. Ma és holnap olyan parkokat is megnyitnak a nyilvánosság előtt, amelyek egész évben nem látogathatók.

Minden évben megrendezi a Nemzeti Tröszt a Nyitott parkok és kertek hétvégéjét, idén a Kulturális örökség európai évének részeként valósul meg. „Az európai örökség részeként szeretnék bemutatni a szlovákiai parkokat és kerteket” – olvasható az esemény honlapján. Rámutatnak a szervezők, hogy a múltban sokkal több figyelem irányult a szlovákiai történelmi parkokra. Szebb időket is megélt már a parkok nagy része, de a szervezők remélik, visszaadhatják az egykor pompás kertek fényét, és ehhez az évente megrendezett hétvége is hozzájárul. Országszerte összesen 80 parkot és kertet nyitnak meg a látogatók előtt, közöttük 11 természetes kertet.

Pozsonyban tegnap különleges virágos kerékpározással nyitották meg a rendezvényt. Ma és holnap 23 kertben és parkban tartanak idegenvezetést. Egyebek mellett a ferences kolostor, az orosz nagykövetség, az Új Cvernovka parkját és a vár melletti barokk kertet is megtekinthetik a látogatók. A Rómer-házba borkóstolóra és zenés programokra várják a vendégeket. Ma a szenci járásbeli féli kastély parkjának kapuit is megnyitják. A 19 hektárnyi területen számos különleges, Ázsiában és Európában őshonos fa nő, holnap délután 2-kor ingyenes idegenvezetést tartanak a parkban. A szenckirályfai Méhészmúzeumba és az arborétumba is ellátogathatnak az érdeklődők. A www.vopz.skhonlapon megtalálható a részletes program. (béva)