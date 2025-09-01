A távlati tervek között szerepel az uszodával szomszédos Vörös Csillag strandfürdővel való összekapcsolás is (A NOCKE felvételei)
Megnyílt a kassai úszóközpont, az úszók a rekordok könyvébe is bekerülnek
A hétvégén ünnepélyesen megnyitották a kassai Nemzeti Olimpiai Úszóközpontot (NOCKE), amelynek építése közel két évig tartott. A létesítmény nemcsak országos, hanem nemzetközi szinten is a legkorszerűbbek közé tartozik.
A megnyitó különlegességét egy 24 órás úszóváltó adta, amellyel a résztvevők várhatóan bekerülnek a Szlovák Rekordok Könyvébe. A stafétába Zuzana Jusková, a La Manche-csatorna első sikeres szlovák átúszója is bekapcsolódott.
„A medence tökéletes, sőt azt mondanám, olyan, mintha nem is Kassán lenne”
– nyilatkozta az úszónő.
A Szlovák Úszó Szövetség elnöke, Ivan Šulek szerint a NOCKE világszínvonalú versenyeknek is otthont adhat, és új fejezetet nyithat a szlovák úszósport, vízilabda, szinkronúszás és nyíltvízi úszás történetében. A szövetség tervei között szerepel az idei decemberi országos bajnokság megrendezése, de a jövőben nemzetközi eseményeket is Kassára csábíthatnak.
A központban egy 50 méteres fedett medencét adtak át, amely megfelel a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) előírásainak. Az uszoda 10 úszósávval rendelkezik, és viszonylag egyszerű átalakítással akár 25 méteres medenceként is használható. Emellett egy kisebb, 25 méteres, háromsávos medence és egy 620 férőhelyes lelátó is helyet kapott, így a létesítmény ideális feltételeket biztosít a klubok és az egyéni sportolók számára egyaránt.
A beruházás összköltsége nettó 19,9 millió euró volt. A kassai önkormányzat a Sporttámogatási Alapból 8,34 millió eurót kapott, míg a kassai hőszolgáltató vállalat (TEHO Košice) fő befektetőként további hitelalapú forrásokat biztosított. A korszerű technológiának köszönhetően a komplexum energiafelhasználása akár 30 százalékkal is csökkenhet.
