Megnyílt a kassai úszóközpont, az úszók a rekordok könyvébe is bekerülnek

A megnyitó különlegességét egy 24 órás úszóváltó adta, amellyel a résztvevők várhatóan bekerülnek a Szlovák Rekordok Könyvébe. A stafétába Zuzana Jusková, a La Manche-csatorna első sikeres szlovák átúszója is bekapcsolódott.

„A medence tökéletes, sőt azt mondanám, olyan, mintha nem is Kassán lenne”

– nyilatkozta az úszónő.

A Szlovák Úszó Szövetség elnöke, Ivan Šulek szerint a NOCKE világszínvonalú versenyeknek is otthont adhat, és új fejezetet nyithat a szlovák úszósport, vízilabda, szinkronúszás és nyíltvízi úszás történetében. A szövetség tervei között szerepel az idei decemberi országos bajnokság megrendezése, de a jövőben nemzetközi eseményeket is Kassára csábíthatnak.