Megműtötték a hétéves kisfiút, aki túlélte a hat áldozattal járó tragikus autóbalesetet

Amint arról korábban beszámoltunk, tragikus közlekedési baleset történt tegnap este a breznóbányai (Brezno) járásbeli Helpát (Heľpa) és Ágostonlakot (Závadka nad Hronom) összekötő 66-os főúton. A frontális karambolban hat ember halt meg, a helyszínről egy sérültet – egy hétéves kisfiút – a Besztercebányai Gyermekkórházba szállítottak.

Az egészségügyi intézmény kommunikációs referense, Alena Šperková elmondta, a gyermek többszörös sérüléseket szenvedett.

„A páciens sebészeti beavatkozásokon esett át, jelenleg az intenzív osztályon kezeljük. Állapotát továbbra is figyelemmel kísérjük. Az ügy érzékenységéből fakadóan további információkkal nem szolgálhatunk”

– tette hozzá.

A balesetben egy 14 éves gyermek, valamint egy 20, egy 23, egy 28, egy 35 és egy 36 éves személy vesztette életét. A rendőrség halálokozás bűntettének gyanúja miatt eljárást indított, a nyomozás még zajlik.

Az áldozatok Királyhegyaljáról (Šumiac) származnak. Az egyik autóban egy fiatal család utazott, a másikban pedig fiatal férfiak ültek, akik éppen hazafelé tartottak a munkából.

A Pluska úgy tudja, a család éppen a sürgősségire sietett, mivel a balesetben elhunyt 35 éves édesanyánál egészségügyi panaszok léptek fel. Szemtanúk elmondása szerint az ütközés akkor következett be, amikor az autó, amiben a nő és a férje, valamint a gyermekeik ültek, kielőzött egy másik gépkocsit, azt viszont a sofőr nem vette észre, hogy szemből egy másik jármű érkezik, aminek végül nagy sebességgel nekicsapódott.

Királyhegyalján csütörtökön válságértekezletet tart az önkormányzat, amely során a hozzátartozóknak nyújtandó segítséget vitatják meg a helyi képviselők. Többek között egy transzparens bankszámla létrehozását tervezik – az arra érkező adományokból fedezhetik az elhunytak búcsúztatásának és temetésének költségeit.