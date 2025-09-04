Régió

Meglepő fordulat az érsekújvári Szent István szobor elől elcsent koszorú ügyében

Szent István király szobra Érsekújvárban
A szerző felvétele
Száz Ildikó
Száz Ildikó
Érsekújvár |

Danczi József, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének elnöke augusztus 25-én arra lett figyelmes, hogy az augusztus 20-i koszorúzási ünnepségen kihelyezett koszorúk közül egyet ismeretlen tettesek elemeltek. A koszorút hétfő reggelre visszaszolgáltatták.

A szervezet közösségi oldalán és lapunkban is arra kértük az elkövetőt, hogy szolgáltassa vissza a koszorút. Egy hét után előkerült az ellopott koszorú. Hétfőn éjjel a székház bejárati ajtójához letettek egy koszorút. Köszönöm a segítséget“ – írta Danczi József. 

A Csemadok helyi szervezetének elnöke megkeresésünkre azt is elmondta, hogy valóban az ellopott koszorút adták vissza, mivel a megfelelő szalag is rajta van.

 Az ünnepi esten Száraz László helyezte ki a Csemadok Nagykéri Alapszervezete nevében.    

Csemadok Érsekújvári Alapszervezete
Danczi József
Szent István szobor
koszorúzás
