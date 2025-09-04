Danczi József, a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének elnöke augusztus 25-én arra lett figyelmes, hogy az augusztus 20-i koszorúzási ünnepségen kihelyezett koszorúk közül egyet ismeretlen tettesek elemeltek. A koszorút hétfő reggelre visszaszolgáltatták.
Meglepő fordulat az érsekújvári Szent István szobor elől elcsent koszorú ügyében
Érsekújvár |
A szervezet közösségi oldalán és lapunkban is arra kértük az elkövetőt, hogy szolgáltassa vissza a koszorút. „Egy hét után előkerült az ellopott koszorú. Hétfőn éjjel a székház bejárati ajtójához letettek egy koszorút. Köszönöm a segítséget“ – írta Danczi József.
A Csemadok helyi szervezetének elnöke megkeresésünkre azt is elmondta, hogy valóban az ellopott koszorút adták vissza, mivel a megfelelő szalag is rajta van.
Az ünnepi esten Száraz László helyezte ki a Csemadok Nagykéri Alapszervezete nevében.
