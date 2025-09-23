Régió

Megkezdődött a Fél és Csallóközcsütörtök közti út felújítása

Egy útfelújítási munkálat látható, ahol Cesta Opravovana is jelen van. Az aszfaltot egy úthenger
tasr
TASR

Pozsony megye kedden megkezdte a Fél és Csallóközcsütörtök közti III/106-os út felújítását Féltől Nagyszombat megye határáig. Emiatt forgalomkorlátozásra kell számítani – tájékoztatta a TASR-t Lucia Forman, Pozsony megye szóvivője. 

A falu bel- és külterületén is lesznek útlezárások, a terelőút Jányokon keresztül vezet. Félben félsávos útlezárás lesz az Erzsébet utcán, a Csütörtöki úton, a Fő utcán és az Új utcán.

A megye azt kéri a sofőröktől, hogy körültekintően közlekedjenek.

Fél
Csallóközcsütörtök
útfelújítás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

