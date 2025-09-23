Pozsony megye kedden megkezdte a Fél és Csallóközcsütörtök közti III/106-os út felújítását Féltől Nagyszombat megye határáig. Emiatt forgalomkorlátozásra kell számítani – tájékoztatta a TASR-t Lucia Forman, Pozsony megye szóvivője.
Megkezdődött a Fél és Csallóközcsütörtök közti út felújítása
A falu bel- és külterületén is lesznek útlezárások, a terelőút Jányokon keresztül vezet. Félben félsávos útlezárás lesz az Erzsébet utcán, a Csütörtöki úton, a Fő utcán és az Új utcán.
A megye azt kéri a sofőröktől, hogy körültekintően közlekedjenek.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.