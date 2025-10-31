A vírusos hepatitisz A előfordulását észlelte a nyitrai Štúr utcai hajléktalanszálló lakói között a Nyitrai Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ). A fertőző betegség terjedésének megelőzése céljából a hivatal elrendelte a szálló lakóinak beoltást – tájékoztatott Katarína Tináková egészségügyi szakember.
Megjelent a sárgaság az egyik nyitrai hajléktalanszállón, a lakókat beoltották
Naponta körülbelül 65 hajléktalan fordul meg a szállón. Kettejüket diagnosztizálták sárgasággal. „Pénteken 41 személyt oltottunk be, szombaton további 15-öt fognak. A többieket már beoltották, vagy átestek a betegségen” – nyilatkozta Tináková.
A szakember tájékoztatása szerint a betegség szórványosan fordul elő a városban. Az elmúlt két hétben körülbelül 10 esetet regisztráltak – közölte.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.