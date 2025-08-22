Régió

Meghalt egy férfi, miután quadjával nyílegyenesen egy fa törzsének ütközött

baleset k
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Újabb tragikus kimenetelű balesetről számoltak be a rendőrök.

Csütörtökön késő este halálos baleset történt a Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) járásban fekvő Szentmiklósvölgye (Stará Lehota) területén. Az eddigi információk szerint egy 58 éves férfi a quadját egy turistaösvényen vezetve – eddig tisztázatlan okokból – egyenesen egy nagyobb méretű fa törzsének ütközött.

A helyszínre mentősöket riasztottak, akik megpróbálták újraéleszteni a súlyosan sérült férfit, ám sikerrel sajnos nem jártak.

Az elhunyt személyen a rendőrség boncolást rendelt el, amelynek keretében fény derülhet arra, alkoholos vagy más, függőséget okozó szer befolyásoltsága alatt vezetett-e. Az ügyben nyomozás indult, a háttérben álló okokat még vizsgálják.

Két napon belül ez már a második olyan incidens, amely során egy kisebb méretű négykerekű járművel szenvedtek halálos balesetet.

baleset
közlekedési baleset
haláleset
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?