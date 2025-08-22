Meghalt egy férfi, miután quadjával nyílegyenesen egy fa törzsének ütközött

Csütörtökön késő este halálos baleset történt a Vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) járásban fekvő Szentmiklósvölgye (Stará Lehota) területén. Az eddigi információk szerint egy 58 éves férfi a quadját egy turistaösvényen vezetve – eddig tisztázatlan okokból – egyenesen egy nagyobb méretű fa törzsének ütközött.

A helyszínre mentősöket riasztottak, akik megpróbálták újraéleszteni a súlyosan sérült férfit, ám sikerrel sajnos nem jártak.

Az elhunyt személyen a rendőrség boncolást rendelt el, amelynek keretében fény derülhet arra, alkoholos vagy más, függőséget okozó szer befolyásoltsága alatt vezetett-e. Az ügyben nyomozás indult, a háttérben álló okokat még vizsgálják.

Két napon belül ez már a második olyan incidens, amely során egy kisebb méretű négykerekű járművel szenvedtek halálos balesetet.