Már emberölés ügyében nyomoz a rendőrség.
Meghalt a kórházban a férfi, akit ismeretlenek vertek meg a nyílt utcán
Múlt héten szombaton, szeptember 13-án a rendőrök bejelentést kaptak arról, hogy egy férfit brutális kegyetlenséggel megvertek Aranyosmarót (Zlaté Moravce) utcáin – tájékoztatott Facebook-oldalán a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság.
A 39 éves áldozatot ismeretlen személyek támadták meg, és olyan súlyos sérüléseket okoztak neki, hogy gyorsmentővel kórházba kellett szállítani. A tettesek a történtek után elmenekültek a helyszínről, ám a rendőrség rövid időn belül azonosította őket, és mindannyiukat őrizetbe vették.
A férfi életéért az orvosok napokon át küzdöttek, végül ezen a hétvégén elhalálozott.
Az ügy kivizsgálásával megbízott rendőrtiszt meggyanúsított egy konkrét személyt, a folyamatban lévő nyomozásból fakadóan további részleteket viszont egyelőre nem közöltek.
