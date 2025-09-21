Régió

Meghalt a kórházban a férfi, akit ismeretlenek vertek meg a nyílt utcán

rendőrség kk
A rendőrség illusztrációs felvétele
Már emberölés ügyében nyomoz a rendőrség.

Múlt héten szombaton, szeptember 13-án a rendőrök bejelentést kaptak arról, hogy egy férfit brutális kegyetlenséggel megvertek Aranyosmarót (Zlaté Moravce) utcáin – tájékoztatott Facebook-oldalán a Nyitrai Kerületi Rendőrkapitányság.

A 39 éves áldozatot ismeretlen személyek támadták meg, és olyan súlyos sérüléseket okoztak neki, hogy gyorsmentővel kórházba kellett szállítani. A tettesek a történtek után elmenekültek a helyszínről, ám a rendőrség rövid időn belül azonosította őket, és mindannyiukat őrizetbe vették.

A férfi életéért az orvosok napokon át küzdöttek, végül ezen a hétvégén elhalálozott.

Az ügy kivizsgálásával megbízott rendőrtiszt meggyanúsított egy konkrét személyt, a folyamatban lévő nyomozásból fakadóan további részleteket viszont egyelőre nem közöltek.

támadás
gyilkosság
Aranyosmarót
