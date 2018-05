Meggyalázták a rimaszombati katolikus templomot

Rimaszombat | Valaki egy magyar nyelvű vulgáris feliratot pingált a rimaszombati katolikus templom falára.

Az eddig ismeretlen elkövető fekete festékket vulgáris feliratot és a 666 számot festett fel a katolikus templomra.

Rastislav Polák plébános úgy véli, ez a tett a társadalmunk tükre is, amely nem tartja tiszteletben az emberi értékeket. Hozzátette: a szóban forgó, Keresztelő Szent Jánosnak szentelt templom nem csupán Isten háza, hanem nemzeti kulturális műemlék is. „Nemcsak vallási értelemben, hanem egy városközpontban lévő, történelmi műemlék meggyalázása tekintetében is vandalizmusról van szó” – hangsúlyozta a plébános.

Polák elmondása szerint még nem mérték fel az okozott kárt, és nem tettek feljelentést sem. Hogy a jövőben erre sor kerül-e, attól függ, hogy a felvételeken azonosítható lesz-e egy gyanúsított.

„Nehéz megmodani, hogy sátánisták vannak itt, vagy valami tinédzser játszotta az eszét“ - mondta.

A rimaszombati Fő teret hét kamera is pásztázza, a rendőrség jelenleg ezek felvételeit elemzi. Elmondásuk szerint a vandál tettet feltehetően szombat este 21:38 és 21:41 között követték el. Az elkövető beazonosítását azonban megnehezíti, hogy az adott időszakban intenzíven esett, és a templomra való rálátást fák akadályozzák.

(sobotnik.sk, rimava.sk, TASR)