Egy rendkívül fertőző és gyakran halálos kimenetelű vírusos betegség, a myxomatózis megjelenésére figyelmeztetnek a Dunaszerdahelyi és a Nagyszombati járás területén.
Megtizedelheti a nyulakat egy rendkívül veszélyes betegség Dunaszerdahely környékén is
A Szlovák Vadászkamara (SPK) tájékoztatása szerint több helyről is érkeztek bejelentések a betegség tipikus tüneteit mutató mezei nyulakról. Figura Árpád, a Dunaszerdahelyi Járási Vadászszövetség elnöke az Új Szó megkeresésére elmondta: az utóbbi hetekben egyre gyakrabban jelezték a vadászok, hogy elhullott vagy betegnek tűnő nyulakat találtak a határban.
80–90 százalékos elhalálozási arány
A myxomatózis komoly veszélyt jelent a mezei nyúlpopulációkra, és felboríthatja a táj ökológiai egyensúlyát. Bár az emberre nem terjed át, a nyulaknál rendkívül ragályos: az elhalálozási arány akár 80–90 százalék is lehet.
A betegség tünetei közé tartozik a bágyadtság, a félénkség elvesztése, a kimerültség, valamint a duzzanat a szem, az orr és a száj környékén, gyakran pirosas foltokkal.
A vírust főként szúnyogok, bolhák és böglyök terjesztik, de közvetlen érintkezéssel vagy fertőzött környezeti anyagokon keresztül is átadható. A myxoma vírus különösen ellenálló, hűvös környezetben akár hónapokig életképes maradhat.
„Az állatorvosok megerősítették, hogy a Dunaszerdahelyi járás egész területén jelen van a vírus. Több elhullott nyulat vizsgáltak meg, beigazolódott a fertőzés”
– tette hozzá Figura.
Mit tehetnek a vadászok és a gazdák?
Az SPK felszólítja a vadászokat, hogy jelentsék a gyanús eseteket az illetékes állategészségügyi hivatalnak (RVPS), és tartsák be a higiéniai előírásokat az állatokkal való érintkezés során.
A fertőzés megfékezése érdekében a beteg és elhullott állatokat el kell ásni, a gödröket pedig mészporral kell kezelni a megfelelő fertőtlenítés érdekében.
A minisztérium is megerősítette a járványt
Richard Takáč (Smer–SD) földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter megerősítette a betegség megjelenését.
Elmondása szerint a fertőzés valószínűleg Morvaországból érkezett, ahol már hosszabb ideje jelen van.
„Az Állategészségügyi és Élelmiszer-felügyeleti Hivatal már felvette a kapcsolatot a vadásztársaságokkal, hogy biztosítsa az információáramlást és a monitoringot”
– közölte Takáč.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a myxomatózis nem veszélyes az emberre, a vadon élő állatok oltása ugyanakkor nem megoldható. A járvány megfékezésének egyetlen módja jelenleg a fertőzött nyulak kilövése, amit a terepen dolgozó szakemberek felügyelnek.
Mi az a myxomatózis?
A myxomatózis egy rendkívül fertőző vírusos betegség, amelyet a myxoma vírus okoz. Elsősorban a házinyulakat és a mezei nyulakat érinti: az amerikai eredetű fajokban enyhe, az európai nyulaknál viszont gyakran halálos lefolyású.
A betegség jellemzően nyár végén és ősszel terjed, amikor a rovarok – különösen a szúnyogok – a legaktívabbak.
„Amíg tart a melegebb idő, a rovarok sajnos tovább hordják a vírust”
– mondta Figura Árpád, hozzátéve, hogy információi szerint a betegség Győr–Moson– Sopron megyében is megjelent.
A vadászok, az állatorvosok és a lakosság összehangolt fellépése kulcsfontosságú Szlovákia biodiverzitásának védelmében – hangsúlyozta a Szlovák Vadászkamara.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.