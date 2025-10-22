Megtizedelheti a nyulakat egy rendkívül veszélyes betegség Dunaszerdahely környékén is

A Szlovák Vadászkamara (SPK) tájékoztatása szerint több helyről is érkeztek bejelentések a betegség tipikus tüneteit mutató mezei nyulakról. Figura Árpád, a Dunaszerdahelyi Járási Vadászszövetség elnöke az Új Szó megkeresésére elmondta: az utóbbi hetekben egyre gyakrabban jelezték a vadászok, hogy elhullott vagy betegnek tűnő nyulakat találtak a határban.

80–90 százalékos elhalálozási arány

A myxomatózis komoly veszélyt jelent a mezei nyúlpopulációkra, és felboríthatja a táj ökológiai egyensúlyát. Bár az emberre nem terjed át, a nyulaknál rendkívül ragályos: az elhalálozási arány akár 80–90 százalék is lehet.

A betegség tünetei közé tartozik a bágyadtság, a félénkség elvesztése, a kimerültség, valamint a duzzanat a szem, az orr és a száj környékén, gyakran pirosas foltokkal.

A vírust főként szúnyogok, bolhák és böglyök terjesztik, de közvetlen érintkezéssel vagy fertőzött környezeti anyagokon keresztül is átadható. A myxoma vírus különösen ellenálló, hűvös környezetben akár hónapokig életképes maradhat.

„Az állatorvosok megerősítették, hogy a Dunaszerdahelyi járás egész területén jelen van a vírus. Több elhullott nyulat vizsgáltak meg, beigazolódott a fertőzés”

– tette hozzá Figura.