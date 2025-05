Megérkeztek az első vándorsólymok a dunaszerdahelyi gimnázium tetejére (FOTÓK és VIDEÓ)

A Fészeknapló

A Vámbéry Ármin Gimnázium vezetése és diákjai is nagy lelkesedéssel fogadták a projektet, amely egyben oktatási lehetőséget is biztosít. A városháza projektfelelősei a jövőben a fészkek és a madarak nyomon követését is tervezik, valamint olyan oktatási programok tartását, amelyek keretében a diákok mellett a lakosok is betekinthetnek a sólymok életébe.

Elindul egy úgynevezett Fészeknapló, amely beszámol majd a sólymok állapotáról, a fiókák fejlődéséről és a fészkelési aktivitásokról. Ezeket a bejegyzéseket a város hivatalos honlapján és közösségi média felületein találhatják meg az érdeklődők.

Elsőként Samu, Ármin és Zerda költöztek új helyükre.