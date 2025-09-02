Megállíthatatlanul terjed a sárgaság, már Fülek mellett is felütötte a fejét

„A most diagnosztizált eset összefüggésben van a Füleken és a Losonci járás településein regisztrált esetekkel” – közölték a járványügyi szakemberek.

A 35. naptári héten összesen kilenc megbetegedést jelentettek a Losonci járásban. Jelenleg hat aktív járványgócot regisztrálnak: Bénán, (Podrečany), Síden (Šíd), Ragyolcon (Radzovce) és Sávoly (Šávoľ) településen, valamint Füleken. A Dabarról (Dobroč) jelentett gócról augusztus második felében tájékoztatott A RÚVZ, de ezt később a járványügyi szakemberek kizárták. További fertőzéseket nem erősített meg a Közegészségügyi Hivatal.

Nyár eleje óta emelkedik a sárgaságos esetek száma a régióban. Az első megbetegedések Füleken és környékén fordultak elő, a betegséget valószínűleg külföldről hurcolták be a régióba. Az RÚVZ járványügyi vizsgálatot, orvosi felügyeletet rendelt el, valamint védőoltást azok számára, akik szoros kontaktusban vannak a beteggel, továbbá fertőtlenítést és takarítást a fertőzés gócpontjaiban.

A hepatitisz A fertőző betegség, vírusos májgyulladást okoz. A vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel terjed. A betegség influenzaszerű tünetekkel és gyomor-bélrendszeri panaszokkal kezdődik, hasi fájdalommal, ízületi fájdalommal, általános rosszulléttel, lázzal jár, és a beteg vizelete sötét színű lesz. Néhány nap múlva a legtöbb fertőzöttnél kialakul a sárgaság.