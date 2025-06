Még mindig nem tudni, mikor nyit újra a Vadas

Hogenbuch Endre, a Vadas fürdő igazgatója a medencetérben annyit közölt az újságírókkal: szerinte a legfontosabb az, hogy nem a halálos kórokozót találták meg az amőbák között, melyeket a múlt szombati vízmintákból mutattak ki a laborvizsgálatok. Eugen Szabó polgármester és Hogenbuch szerint is az országos tisztifőorvos tájékoztatása egyeseknek félrevezető lehet, ráadásul nehezményezik, hogy sem a járási, sem az országos tisztiorvosi szolgálat nem kommunikál velük rendesen. Sőt egyelőre még arról sem értesítették őket szolgálatilag, hogy mik a vizsgálat eredményei és kinyithat-e holnap a fürdő?

Klórsokk és folyamatos fertőtlenítés

Ha a tisztiorvosi szolgálat korrektül tájékoztatna, akkor most nem állnánk itt délután kettőkor minden információ híján és a kezünkben lenne egy határozat – de ez a hatóság részéről nem történt meg. Bízom benne, hogy holnap – hétvégén nyithatunk, de legalább abban, hogy a tisztiorvosi szolgálat még ma tájékoztat bennünket a továbbiakról -

- mondta el az Új Szónak a Vadas igazgatója. Eugen Szabó polgármester szintén rossznak véli a szolgálati kommunikációt, és azt mondja, hogy már a mai turnusváltáskor csak a Vadas részéről 60 családot érint a fürdőbezárás. Hozzátette: így nem tudják időben és hitelesen informálni az embereket a zárásról – nyitásról, mert a tisztiorvosi szolgálat nem mond semmit, holott mára ígértek tájékoztatást. A Vadasban egyébként egész héten klóroztak és fertőtlenítettek, többször is.

Klórsokkot okoztunk, úgymond, mert az előírt adag ötszörösét adtuk a medencébe, a vízvisszaforgatóba, a szűrőkbe és a vezetékrendszerbe – többször is, és tiszta klórral a medencéket is kisikáltuk. Majd ezt követően feltöltöttük a medencéket. Mi már nyitnánk, de a labda még mindig a tisztiorvosi szolgálat oldalán pattog. Azaz, most még mindig nem tudom megmondani, mikor nyitunk

- közölte a fürdő igazgatója.

A vizsgálatok még nem zárultak le

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) pénteken arról tájékoztatta a TASR hírügynökséget, hogy az agyevő amőba (Naegleria fowleri) által okozott fertőzés előfordulásával összefüggésben tízből nyolc mintában előzetesen többféle amőba jelenlétét igazolták. A mintákat június 14-én, szombaton vették a párkányi Vadas strandfürdőben.

Egyelőre nem igazolódott be, hogy a kimutatott mikroorganizmusok között van a halálos agyevő amőba is, amely nemrég egy 11 éves fiú halálát okozta, aki korábban a Vadasban volt úszótanfolyamon. Tatiana Červeňová országos tisztifőorvos elmondta: a laboratóriumi vizsgálatok jelenleg is folynak az előzetes eredmények pontosítása érdekében, vagyis hogy pontosan milyen típusú amőbákról van szó. A később, június 15-én és 16-án vett minták vizsgálata is folyamatban van.