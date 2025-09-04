Régió

Medve támadt egy 27 éves férfira, kórházba szállították

Szerdán egy medve támadt rá egy 27 éves férfira a privigyei járásbeli Nádasérberzseny (Nedožery-Brezany) település közelében. A nyilvánosságot fokozott óvatosságra intik.

A férfi megsérült, a mentősök kórházba szállították. Erről csütörtökön tájékoztatott a Trencséni Kerületi Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán. Petra Klenková rendőrszóvivő az eset margójára elmondta, hogy riasztották a barnamedvék ügyében illetékes készenléti csapatot is, amely "megteszi a szükséges intézkedéseket" az adott lokációban.

Klenková információja szerint a medve továbbra is Nádasberzsény körzetében, a Klčovňa névre hallgató vadászház közelében mozog. A rendőrség óvatosságra hívja fel a környéken tartózkodó állampolgárokat - azt ajánlja, közlekedjenek csoportokban, tartsák be a hatósági utasításokat, amennyiben pedig közvetlen életveszélybe kerülnek, jelentsék azt a 112-es vagy a 158-as telefonszámon.

 

medvetámadás
medve
