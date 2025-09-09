Kiürült a Nivy környéke - több utcát evakuáltak Pozsonyban egy második világháborús bomba miatt (GALÉRIA)

A rendőrség tájékoztatása szerint kedd reggel 6:00 óra és 9:00 óra között evakuálták a Malomliget (Mlynské Nivy), Košická, Landerer, Pribinova, Továrenská, Dosztojevszkij sor és Karadžičova utcák környékén található épületeket, majd megkezdték a pirotechnikai munkálatokat, amelyek várhatóan délig tartanak. Az evakuálás Pozsony új negyedét érintette, amelyet Downtownnak is neveznek, s ahol a szlovák főváros legmagasabb épületei találhatók.

A Landerer és Čulenova utcák kereszteződése közelében található építkezésen végzett ásási munkálatok során találták meg a bombát, amelyről délután 6-kor érkezett bejelentés a rendőrségre. Ezt követően a hatóságok pirotechnikusokkal mentek a helyszínre, ahol válságstábot alakítottak, majd lezárták a környéket.

A teljes forgalomkorlátozás a Malomliget (Mlynské Nivy), Košická, Prístavná (a Plynárenská utcától), Landererova, Pribinova és Dosztojevszkij sor (a Krupová utcáig) utcákat érinti. Emellett mindkét irányban lezárták az Apollo hidat is.

A Malomliget, Apollo híd és Dosztojevszkij sor környékén nem közlekednek a városi tömegközlekedés járatai sem. A korlátozás a 40-es, 42-es, 60-as és 72-es trolit, valamint az 50-es, 68-as, 70-es, 78-as, 87-es, 88-as és 90-es autóbuszt érinti.