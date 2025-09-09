Több utcát is evakuálni kellett Pozsony központjában egy második világháborús bomba miatt
Kiürült a Nivy környéke - több utcát evakuáltak Pozsonyban egy második világháborús bomba miatt (GALÉRIA)
Hétfő este váratlanul leállt az élet Pozsony központjában, miután a Landerer utcában folyó ásási munkálatok során egy több mint nyolcvanéves légibombát találtak. Kedd reggel több utcát evakuáltak.
A rendőrség tájékoztatása szerint kedd reggel 6:00 óra és 9:00 óra között evakuálták a Malomliget (Mlynské Nivy), Košická, Landerer, Pribinova, Továrenská, Dosztojevszkij sor és Karadžičova utcák környékén található épületeket, majd megkezdték a pirotechnikai munkálatokat, amelyek várhatóan délig tartanak. Az evakuálás Pozsony új negyedét érintette, amelyet Downtownnak is neveznek, s ahol a szlovák főváros legmagasabb épületei találhatók.
A Landerer és Čulenova utcák kereszteződése közelében található építkezésen végzett ásási munkálatok során találták meg a bombát, amelyről délután 6-kor érkezett bejelentés a rendőrségre. Ezt követően a hatóságok pirotechnikusokkal mentek a helyszínre, ahol válságstábot alakítottak, majd lezárták a környéket.
A teljes forgalomkorlátozás a Malomliget (Mlynské Nivy), Košická, Prístavná (a Plynárenská utcától), Landererova, Pribinova és Dosztojevszkij sor (a Krupová utcáig) utcákat érinti. Emellett mindkét irányban lezárták az Apollo hidat is.
A Malomliget, Apollo híd és Dosztojevszkij sor környékén nem közlekednek a városi tömegközlekedés járatai sem. A korlátozás a 40-es, 42-es, 60-as és 72-es trolit, valamint az 50-es, 68-as, 70-es, 78-as, 87-es, 88-as és 90-es autóbuszt érinti.
A lakók elmondása szerint a rendőrök reggel héttől az összes lakásba bekopogtattak, és felszólították őket, hogy fél kilencig hagyják el otthonukat. Eredetileg kilencig kellett volna ideiglenesen kiköltözni. Mivel csak a Sky Park épületegyüttes négy épületében közel ezer lakás van, a folyamat eltartott egy ideig. A mindig nyüzsgő városrész fél kilencre kiürült. A rendőrök szerint az evakuálás problémamentesen zajlott.
A bomba semlegesítését és elszállítását állítólag délig befejezik, a lakók ekkor térhetnek vissza otthonaikba.
A megtalált AN-M64 típusú amerikai bomba a második világháború idejéből származik. Nem csupán mérete miatt ijesztő, hanem azért is, mert a szakértők szerint 120–130 kilogrammnyi robbanóanyagot tartalmazhat. A robbanószerkezet hossza 1,6 méter, átmérője pedig 37 centiméter, így súlya eléri a 226 kilogrammot. Egy ilyen bomba potenciálisan egész háztömböket sodorhatna veszélybe.
(tvnoviny.sk, tasr, mn)
