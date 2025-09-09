Régió
Frissítve

Kiürült a Nivy környéke - több utcát evakuáltak Pozsonyban egy második világháborús bomba miatt (GALÉRIA)

bomba
TASR

Több utcát is evakuálni kellett Pozsony központjában egy második világháborús bomba miatt

ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Hétfő este váratlanul leállt az élet Pozsony központjában, miután a Landerer utcában folyó ásási munkálatok során egy több mint nyolcvanéves légibombát találtak. Kedd reggel több utcát evakuáltak.

A rendőrség tájékoztatása szerint kedd reggel 6:00 óra és 9:00 óra között evakuálták a Malomliget (Mlynské Nivy), Košická, Landerer, Pribinova, Továrenská, Dosztojevszkij sor és Karadžičova utcák környékén található épületeket, majd megkezdték a pirotechnikai munkálatokat, amelyek várhatóan délig tartanak. Az evakuálás Pozsony új negyedét érintette, amelyet Downtownnak is neveznek, s ahol a szlovák főváros legmagasabb épületei találhatók.

A Landerer és Čulenova utcák kereszteződése közelében található építkezésen végzett ásási munkálatok során találták meg a bombát, amelyről délután 6-kor érkezett bejelentés a rendőrségre. Ezt követően a hatóságok pirotechnikusokkal mentek a helyszínre, ahol válságstábot alakítottak, majd lezárták a környéket.

A teljes forgalomkorlátozás a Malomliget (Mlynské Nivy), Košická, Prístavná (a Plynárenská utcától), Landererova, Pribinova és Dosztojevszkij sor (a Krupová utcáig) utcákat érinti. Emellett mindkét irányban lezárták az Apollo hidat is. 

A Malomliget, Apollo híd és Dosztojevszkij sor környékén nem közlekednek a városi tömegközlekedés járatai sem. A korlátozás a 40-es, 42-es, 60-as és 72-es trolit, valamint az 50-es, 68-as, 70-es, 78-as, 87-es, 88-as és 90-es autóbuszt érinti.

A lakók elmondása szerint a rendőrök reggel héttől az összes lakásba bekopogtattak, és felszólították őket, hogy fél kilencig hagyják el otthonukat. Eredetileg kilencig kellett volna ideiglenesen kiköltözni. Mivel csak a Sky Park épületegyüttes négy épületében közel ezer lakás van, a folyamat eltartott egy ideig. A mindig nyüzsgő városrész fél kilencre kiürült. A rendőrök szerint az evakuálás problémamentesen zajlott.

A bomba semlegesítését és elszállítását állítólag délig befejezik, a lakók ekkor térhetnek vissza otthonaikba.

Galéria
bomba
bomba
bomba
bomba
+3fotó

A megtalált AN-M64 típusú amerikai bomba a második világháború idejéből származik. Nem csupán mérete miatt ijesztő, hanem azért is, mert a szakértők szerint 120–130 kilogrammnyi robbanóanyagot tartalmazhat. A robbanószerkezet hossza 1,6 méter, átmérője pedig 37 centiméter, így súlya eléri a 226 kilogrammot. Egy ilyen bomba potenciálisan egész háztömböket sodorhatna veszélybe.

(tvnoviny.sk, tasr, mn)

légibomba
Pozsony
evakuálás
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?