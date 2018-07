Már nem fenyegeti végrehajtás a KOMVakot

Komárom | Az adó- és banktitok alá eső részeken kívül a nyilvánosság számára is hozzáférhető lesz a száz százalékban városi tulajdonban lévő KOMVak víz- és csatornaművek mélységi átvilágításáról szóló Due Diligence jelentés, amely részletesen taglalja, hogy 2016-ban miért került csődközeli állapotba a cég.

A terjedelmes, mintegy 80 oldalas jelentés kivonatát márciusi ülésén vitatta meg az önkormányzat, a képviselők pedig a városházán tanulmányozhatták át a teljes anyagot. Taktikai okok miatt csak most kerül fel a városi hivatal honlapjára a teljes dokumentum – hangzott el a város- és a cégvezetés közös sajtótájékoztatóján. Mostanra ugyanis átcsoportosították a hiteleket a Hass kivitelező céggel szembeni tartozás rendezése és elhárul a végrehajtás veszélye is a társaság feje felől. Továbbra sem lezárt viszont a csallóközaranyosi csatornahálózat vélt vagy valós túlárazásának kérdése, amit a környezetvédelmi minisztérium illetékesei vizsgálnak, és ha megállapítják a túlárazás tényét, az akár 1,9 millió eurójába is kerülhet a cégnek.

Keszegh Béla alpolgármester a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy 2015 januárjában az új városvezetésnek azzal kellett szembesülnie, hogy egy beruházás kapcsán a KOMVaK akkori vezetése a város, mint tulajdonos tudta nélkül elzálogosította a városi vagyon egy részét, mégpedig egy rendkívül kedvezőtlen, magas szankciókkal fenyegető kölcsön fedezeteként, amit a beruházást kivitelező Hass cég folyósított a vízműnek. A KOMVaK ráadásul nem fizette rendesen a törlesztőrészleteket, ezért a hitelező érvényesíthette volna a magas büntetőkamatokat. A helyzet odáig fajult, hogy a hitelező végrehajtást kezdeményezett, és 1-2 napra zárolták is a cég számláit. Az elmúlt években kétszer cserélődött ki a társaság igazgatótanácsa, a képviselők megváltoztatták a KOMVaK alapszabályát, módosították a vízmű és a települések közti szerződéseket, és úgy tűnik, végre jó irányba halad a társaság. A 2016 végén felállt új elnökségnek (Ruman Patrik igazgató, Korpás Péter városi képviselő és Bohumír Kóňa, a városi hivatal pénzügyi főosztályvezetője) sikerült kimentenie a társaságot a Hass cég szorításából és elhárítani a végrehajtás veszélyét. Bankhitelre váltották a Hassal szembeni tartozást, a korábbi 3,5 százalékról 0,68 százalékra csökkentve a hitelkamatot, ami a 10 éves törlesztési futamidő alatt 775 ezer euró megtakarítást jelent a cég részére, ezenkívül a Hass elengedte a 1,9 millió eurós büntetést is. Idén már 480 ezer euró fejlesztést is végre tud hajtani a városban a KOMVaK.

Ruman Patrik még tavaly májusban számolt be arról a sajtó képviselőinek, hogy a csallóközaranyosi beruházás ügyében feljelentés tett a Komáromi Járási Rendőrkapitányságon. Lapunk kérdésére, hogy miként áll a vizsgálat, az igazgató elmondta, felfüggesztették az eljárást. A megállapítás szerint nem történt törvénysértés, arról ugyanis akkor lehetne beszélni, ha anyagi kár érte volna a társaságot. Ebben az esetben viszont csupán arról volt szó, hogy a szükséges pluszmunkákra vonatkozó megrendeléseket nem az a személy írta alá, aki erre jogosult volt. Viszont a munkákat elvégezték. Stubendek László polgármester ugyanakkor arra biztatta az igazgatót, hogy ha a Due Diligence jelentésben foglaltak alapján bűncselekmény gyanúja merül fel, tegyen újabb feljelentést.