Már három halálos áldozata van a hétfő esti balesetnek Jénénél

Rendőrségi felvétel
Háromra nőtt a hétfő este Jéne (Janice) és Rimaszécs (Rimavská Seč) közötti útszakaszon történt közlekedési baleset halálos áldozatainak száma. Kedden a kórházban életét vesztette egy néhány napos újszülött is.

Amint arról korábban beszámoltunk, a tragédia hétfőn az esti órákban történt, amikor egy személyautó egyelőre ismeretlen okból letért az útról, az árokba csúszott és összetört. Az autóban heten utaztak. A helyszínen életét vesztette egy 22 éves nő és egy egyéves gyermek. A kórházba szállított újszülött kedden szintén belehalt sérüléseibe.

A sofőrt és további három gyermeket – egy hat-, egy négy- és egy háromévest – sérülésekkel szállították kórházba.

A rendőrség halálokozás vétsége miatt indított eljárást, a baleset körülményeit és pontos okát továbbra is vizsgálják.

Egy 22 éves nő és egy egyéves kisgyermek a jénei baleset áldozatai

