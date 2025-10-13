Régió

Már három alapiskolában találtak sárgaságos betegeket a Lévai járásban

sargasag k
TASR-felvétel
tasr
TASR

A Lévai járásban már három alapiskolában találtak sárgaságos betegeket: a lévai Andrej Kmeť alapiskolában, a lévai Saratov utcai alapiskolában és az ipolysági Pongrácz Lajos Magyar Tannyelvű Alapiskolában. Az egészségügyi szakemberek elrendelték azoknak a személyeknek a beoltását, akik kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel – közölte a Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ).

Nyolc újabb hepatitiszes beteget regisztráltak a múlt héten Léván, Lászlómajor városrészben. Jelenleg összesen 69 eset tartanak nyilván ezen a területen. Egy olyan új fertőzöttet is regisztráltak, aki hosszú ideje a lévai hajléktalanszállón tartózkodik. Ez az eset a a lászómajori járványgóccal függ össze. Eddig összesen öt megbetegedést jelentettek a szállóból.

Egy megbetegedést jelentettek a múlt héten Barsbeséről, Léva Hontkiskér városrészéből, egyet pedig Gyerk településről. Az első két eset a lászlómajori járvánnyal kapcsolatos, míg Gyerkre Magyarországról hurcolták be a sárgaságot.

sárgaság
Lévai járás
