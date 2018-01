Már csak Sárosfán nem iható a vezetékes víz

Sárosfa | Szerdától újra iható a vezetékes víz a dunaszerdahelyi járásbeli Gellében és Lúcson. Sárosfára még mindig tartálykocsival szállítanak ivóvizet.

A Nyugat-Szlovákiai Vízművek novemberben ellenőrizte az ivóvíz minőségét és kiderült, hogy az atrazin növényvédő szer mennyisége meghaladja az egészségügyi határértéket. A literenként megengedett legfeljebb 100 nanogramm helyett 300 és 450 nanogramm körüli értékeket mértek a csallóköznádasdi és gellei kutakban. A vízművek értesítették a járási közegészségügyi hivatalt, amely december közepén megtiltotta a vezetékes víz fogyasztását. A vállalat aktív szenes szűrőberendezésekkel tisztítja meg a kutak szennyezett vizét. Csallóköznádasdon, Bakán és Dercsikán már két hete iható a csapvíz, Gellén és Lúcson szerdán vonták vissza a tilalmat. Tibor Miškovič a vízművek ivóvíz osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy gellei kúton, ahonnan két falvat, Gellét és Lúcsot látnak el vezetékes vízzel, január 18-án indították el a szűrőberendezést, a hétvégén átöblítették a vízvezetékrendszert. Hétfőn mintát vettek a szűrt vezetékes vízből, amely megfelelt az előírásoknak és a Dunaszerdahelyi Járási Közegészségügyi Hivatal kedden megszüntette az ivóvíztilalmat. „A sárosfai forrásnál is elkezdték a szűrőberendezés felszerelését“ – folytatta az osztályvezető hozzátéve, hogy legkésőbb február végén Sárosfán is iható lesz a vezetékes víz. Miškovičtól megtudtuk, hogy a vízművek több vízmintát is ellenőrzött. „Az eredmények statisztikailag nem térnek el a 2017 végén mért értékektől“ – folytatta Miškovič. Vajas Imre Gelle polgármestere közölte, hogy a faluban több magánkút vizét is ellenőrizték, ezek közül egy vízmintában mértek magasabb atrazin szintet.

Sólymos László környezetvédelmi miniszter korábban azt nyilatkozta, hogy rendkívüli ellenőrzéseket tartanak a környékbeli mezőgazdasági üzemekben, hogy kiderítsék, hogyan bánnak a szennyezőanyagokkal. Anna Benčeková a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség tanácsosa elmondta, hogy a folyamatban lévő ellenőrzések során nem kizárólag a mezőgazdasági üzemeket veszik górcső alá.

A tanácsostól megtudtuk, hogy jelenleg a megkezdett ellenőrzéseket értékelik, így még nem tudnak tájékoztatni az eredményekről. A rendőrség is vizsgálja a vízszennyezést, egyelőre azonban nem tudni, hogy hogyan a kerülhetett a mezőgazdaságban tíz éve nem használt növényvédő szer az ivóvízbe.