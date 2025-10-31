Régió

Már 53 koronavírus-fertőzött szorul kórházi kezelésre Kassán

Rendkívüli helyzet a kassai kórházban
Már 53 COVID-19-fertőzöttet kezelnek a kassai Louis Pasteur Egyetemi Kórház (UNLP) fertőző osztályán – tájékoztatott pénteken Ladislava Šustová, az UNLP szóvivője.

„A védőoltás továbbra is fontos a megelőzéshez, megvéd a betegség súlyos lefolyásától, a halálos kockázattól. A veszélyeztetettek csoportjába tartoznak elsősorban az idősek, a krónikus betegek, az daganatos betegek és a legyengült immunrendszerű emberek” – közölte a kórház, és hozzátette, az UNLP oltópontja jelenleg a Rastislavová 45. szám alatt, a földszinten található.

Szeptember vége óta, azaz több mint egy hónap alatt közel 4500-an kapták meg a COVID-19 elleni védőoltást. Naponta mintegy 400 embert oltanak be. Idén többen érdeklődnek az oltás iránt, mint tavaly.

„Az oltási időpontokat a regisztrációk száma alapján jelöli ki a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ. Az érdeklődőknek azt ajánljuk, figyeljék a kórház weboldalát: https://unlp.sk/pacienti/ockovanie/” – tájékoztatott Šustová.

A kassai kórházban november 4-én, 5-én és 6-án oltanak legközelebb. Aki nem regisztrált előre, azoktól türelmet kér a kórház, mivel sorok alakulhatnak ki. Az UNLP hozzátette, az influenza és a COVID-19 elleni védőoltás egyszerre is beadható. „Kérjük a pácienseket, ne hozzanak magukkal az oltópontra influenza elleni vakcinát, mert az oltóanyagot a kórház adja” – mondta a szóvivő.

A kórház közölte, hogy a COVID-19 elleni védőoltás biztonságos, az egészségügyi minisztérium, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is ellenőrizte, és ajánlja.

