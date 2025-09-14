Illusztrációs kép (forrás: komáromi önkormányzat)
Majdnem 50%-os a szeparált hulladék aránya Komáromban – közel négyszeresére növekedett 5 év alatt
Az elmúlt években sokat javult a hulladék szétválogatásának mértéke Komáromban – közölte a városháza. A helyzet javulásának egyik oka a lakosság fegyelmezettsége, a másik a gyűjtés átszervezése. A város idén vállalta, hogy a KN Smart átveszi a konyhai hulladék elszállítását is.
Komáromban az elmúlt öt évben jelentősen javult a szelektálás mértéke.
Míg 2020-ban a teljes szemétmennyiség 13,38%-át válogatták szét a komáromiak, addig 2024-ben ez az arány már 46,9%-ra kúszott fel.
A lakosok hozzáállásának változásán túl a különféle fejlesztések, az új gyűjtőudvar és a teljes kapacitáson működő gadóci komposztáló is hozzájárultak a helyzet javulásához.
2025-ben a hulladékkezelés terén a konyhai hulladék gyűjtésében érték el a legnagyobb előrelépést. A törvények három éve tették kötelezővé a konyhákból származó biológiai hulladék szeparált gyűjtését. Az első években még külső szolgáltatókkal dolgozott a város, azonban idén februárban e hulladéktípus elhordását is átvette KN Smart városi cég.
Míg az előző években 300-400 tonnányit sikerült összegyűjteni ebből a szemétfajtából, addig idén a havi begyűjtött mennyiség pár hónap alatt a három-négyszeresére emelkedett. Már nyár végére kétszer annyi szeparált konyhai hulladékot gyűjtött össze a KN Smart, mint a tavalyi év teljes mennyisége volt. Csupán júliusban 130 tonnányi konyhai hulladék gyűlt össze – míg a korábbi évek havi átlaga 30-35 tonna volt.
„Az elmúlt pár hónapban átszerveztük a begyűjtés rendszerét. Több helyen kisebbre cseréltük az 1100 literes kukákat, hiszen a nagyobb konténerekben nagyon gyakori volt a helytelen használat. Ha jelentősebb mennyiségben kerül bele más típusú szemét a konténerekbe, akkor az már nem hasznosítható konyhai hulladékként. A városi hivatal csapatával viszont folyamatosan pontosítjuk a rendszert, hogy a leghatékonyabb legyen a begyűjtés. A zacskók és kannák biztosításán is próbáltunk javítani, hogy mindenki segítségére legyünk, aki kész tenni a környezetéért” – mondta Molnár Marián, a KN Smart ügyvezető igazgatója.
A hulladék szelektálása nem csupán környezetvédelmi kérdés, hiszen jelentős gazdasági oldala is van. A konyhai hulladék – amelyből biogázt és villamos energiát lehet előállítani – kezelése esetén a város állami támogatásra jogosult. Ha azonban válogatás nélkül kerül a kukákba, úgy a szemétdombokon veszélyes gázok termelődnek belőle.
Molnár Marián szerint egyre többen vesznek részt a szeparálás folyamatába a lakosok részéről, és tudatosítják, hogy nem mindegy, milyen környezetet hagyunk a mai fiatal nemzedékre. Megújult a KN Smart weboldala, s örömmel fogadják a lakosok visszajelzéseit is.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.