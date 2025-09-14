Majdnem 50%-os a szeparált hulladék aránya Komáromban – közel négyszeresére növekedett 5 év alatt

2025-ben a hulladékkezelés terén a konyhai hulladék gyűjtésében érték el a legnagyobb előrelépést. A törvények három éve tették kötelezővé a konyhákból származó biológiai hulladék szeparált gyűjtését. Az első években még külső szolgáltatókkal dolgozott a város, azonban idén februárban e hulladéktípus elhordását is átvette KN Smart városi cég.

Míg az előző években 300-400 tonnányit sikerült összegyűjteni ebből a szemétfajtából, addig idén a havi begyűjtött mennyiség pár hónap alatt a három-négyszeresére emelkedett. Már nyár végére kétszer annyi szeparált konyhai hulladékot gyűjtött össze a KN Smart, mint a tavalyi év teljes mennyisége volt. Csupán júliusban 130 tonnányi konyhai hulladék gyűlt össze – míg a korábbi évek havi átlaga 30-35 tonna volt.

„Az elmúlt pár hónapban átszerveztük a begyűjtés rendszerét. Több helyen kisebbre cseréltük az 1100 literes kukákat, hiszen a nagyobb konténerekben nagyon gyakori volt a helytelen használat. Ha jelentősebb mennyiségben kerül bele más típusú szemét a konténerekbe, akkor az már nem hasznosítható konyhai hulladékként. A városi hivatal csapatával viszont folyamatosan pontosítjuk a rendszert, hogy a leghatékonyabb legyen a begyűjtés. A zacskók és kannák biztosításán is próbáltunk javítani, hogy mindenki segítségére legyünk, aki kész tenni a környezetéért” – mondta Molnár Marián, a KN Smart ügyvezető igazgatója.

A hulladék szelektálása nem csupán környezetvédelmi kérdés, hiszen jelentős gazdasági oldala is van. A konyhai hulladék – amelyből biogázt és villamos energiát lehet előállítani – kezelése esetén a város állami támogatásra jogosult. Ha azonban válogatás nélkül kerül a kukákba, úgy a szemétdombokon veszélyes gázok termelődnek belőle.

Molnár Marián szerint egyre többen vesznek részt a szeparálás folyamatába a lakosok részéről, és tudatosítják, hogy nem mindegy, milyen környezetet hagyunk a mai fiatal nemzedékre. Megújult a KN Smart weboldala, s örömmel fogadják a lakosok visszajelzéseit is.