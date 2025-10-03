Régió

Magyar útjelző táblák Nyitra megyében – fontos jelkép az itt élő magyar lakosok számára

Csenger Tibor

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnökének felvételei 

Száz Ildikó
Száz Ildikó
Nyitra |

Jó hírrel szolgált Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke a közösségi oldalán. Arról tájékoztatta a lakosokat, hogy hosszú előkészítési folyamatot követően, régóta folyó egyezségek és hosszas ügyintézés eredményeként végre kikerülhettek az első kétnyelvű útjelző táblák Nyitra megye területére.

Az első tábla kihelyezésére a farnadi kereszteződésben került sor, az II/588-as úton. „Október folyamán további 26 tábla kihelyezésére kerül sor.

A Lévai járás területén 13 ilyen tábla kerül ki a napokban, például Nagyölveden és Máláson” 

áll Csenger Tibor megyei alelnök tájékoztatásában.

Csenger Tibor

„Szimbolikus ügy, de nekünk magyaroknak annál fontosabb, ugyanis az ilyenek jelzik azt, hogy a közösségünk is ugyanolyan jogokkal rendelkezik ebben az országban, mint a többségi nemzet”

tette hozzá Csenger Tibor.

Hamarosan többek közt az érsekújvári járásbeli Szőgyénben, Köbölkúton, valamint a komáromi járásbeli Búcson és Dunamocson is kihelyeznek táblákat. Az utolsó kihelyezése után a hónap folyamán sajtótájékoztatót is tartanak a kezdeményezők.

csenger tibor
Nyitra megye
magyar feliratok
