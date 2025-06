Magas kadmiumtartalmú babot találtak az érsekújvári Kauflandban

„37 ezer kilogramm ilyen vajbab lett behozva Kínából, a címkén a következő felirat olvasható: „Kunming New Start Trading Co., LTD, No.4-5, Xiniu Longtan Village Haizi, FTZ, Kunming, Yunnan, Čína”. A terméket a következő társaság csomagolta Szlovákiában: Marianna Konrádová Marianna, Bernoláková 95, 90028 Ivanka pri Dunaji. 2025. április 10-i dátummal 6903 kilogramm babot csomagoltak és szállítottak le szlovákiai megrendelőknek – tette hozzá a felügyelő hatóság.

A felügyelet közölte, hogy elrendelték a termék forgalomból való kivonását. Az említett csomagolócég 2388,50 kilogrammnyi árut vont vissza a piacról.