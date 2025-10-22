Madárinfluenza jelent meg Nagymácsédon, leölték az állatokat

A galántai Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (RVPS) munkatársai október 20-án, hétfőn a madárinfluenza H5N1 vírusát igazolták Nagymácsédon, egy kisebb baromfigazdaságban. A helyszín az eredeti fertőzési gócponttól, a nagyszombati járásbeli Súrtól (Šúrovce) nem messze található – tájékoztatott Bohuslava Miškovičová, az RVPS igazgatója.

„Egy olyan háztáji tenyészetről van szó, ahol összesen 17 baromfit tartanak” – közölte, egyúttal hozzátéve, hogy a fertőzött telepről származó elpusztult és leölt szárnyasok tetemeit hétfőn állatorvosok felügyelete mellett hulladékégetőbe szállították.

Nagymácséd abba a tíz kilométeres átmérőjű övezetbe esik, amelyet a szakemberek a korábban megerősített súri góc miatt folyamatosan ellenőriznek.

A kórokozó jelenlétének megerősítését követően az állatorvosok azonnali intézkedéseket rendeltek el a vírus továbbterjedésének megfékezése érdekében. A madárinfluenza nemcsak az állatok, hanem ritkább esetben az emberek egészségére is komoly veszélyt jelenthet.

Az Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet ellenőrei az országi északi szegletében is regisztrálták a kórt. Az alsókubini (Dolný Kubin) RVPS igazgatója, Jana Filková szerdán bejelentette, hogy a Turdossini (Tvrdošín) járásban fekvő Ljeszek (Liesek) egyik baromfifarmján is felbukkant a vírus.