Régió

Macsetével támadtak egy vendéglátóhelyen, ketten megsérültek

rendőrség kk
Rendőrségi felvétel
ÚJ SZÓ ONLINE
ÚJ SZÓ ONLINE

Az egyik áldozat könnyebben, a másik súlyosabban megsérült.

Perény-Hím (Perín-Chym, Kassa-vidéki járás) községben rendőrségi eljárás indult egy szombat esti incidens nyomán, amelynek során két ember megsérült – számolt be a tvnoviny.sk.

A támadás egy helyi vendéglátóhelyen történt – közölte Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottakat röviddel a cselekmény után elfogták, majd őrizetbe vették.

Az előzetes orvosi vizsgálat szerint az egyik sértett könnyebb, hét napon belül gyógyuló, a másik viszont súlyosabb, hét napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A rendőrök három embert vettek őrizetbe, ellenük garázdaság és testi sértés vétsége miatt indult eljárás.

támadás
rendőrség
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?