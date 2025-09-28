Macsetével támadtak egy vendéglátóhelyen, ketten megsérültek

Perény-Hím (Perín-Chym, Kassa-vidéki járás) községben rendőrségi eljárás indult egy szombat esti incidens nyomán, amelynek során két ember megsérült – számolt be a tvnoviny.sk.

A támadás egy helyi vendéglátóhelyen történt – közölte Lenka Ivanová, a Kassai Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottakat röviddel a cselekmény után elfogták, majd őrizetbe vették.

Az előzetes orvosi vizsgálat szerint az egyik sértett könnyebb, hét napon belül gyógyuló, a másik viszont súlyosabb, hét napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A rendőrök három embert vettek őrizetbe, ellenük garázdaság és testi sértés vétsége miatt indult eljárás.