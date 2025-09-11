Ma sem ússzuk meg heves esőzés nélkül, több járásban is riasztanak (TÉRKÉP)

Csütörtökön a keleti országrészben intenzív esőzésre kell számítani. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) ezért elsőfokú riasztást adott ki, amely 18.00-ig lesz érvényben.

A figyelmeztetés a Bártfai (Bardejov), Felsővízközi (Svidník), Sztropkói (Stropkov), Mezőlaborci (Medzilaborce), Homonnai (Humenné) és Szinnai (Snina) járásokban lép életbe.

Az előrejelzések szerint az említett térségekben a lehulló csapadék mennyisége elérheti vagy meghaladhatja a 35 millimétert. Az eső jelentős része viharok során zúdul majd le.

„Bár a jósolt csapadékmennyiség és -intenzitás ebben az évszakban és ezeken a területeken normálisnak mondható, kisebb károkat azonban okozhat” – olvasható az SHMÚ közleményében.