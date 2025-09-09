Ma még kitart a nyárias időjárás

Bár kedden délelőtt még több helyen előfordulhatnak futó záporok és zivatarok, délutánra csökken a kialakulásuk valószínűsége, és kisüt a Nap.

A szél mérsékelten fog lengedezni, erős széllökések nem várhatók.

A nappali csúcshőmérséklet 20 és 27 fok között mozog majd, az UV-sugárzás 11.00-től egészen 16.00-ig elérheti az erős szintet.

(shmú)