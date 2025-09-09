Friss előrejelzésünk következik.
Ma még kitart a nyárias időjárás
Bár kedden délelőtt még több helyen előfordulhatnak futó záporok és zivatarok, délutánra csökken a kialakulásuk valószínűsége, és kisüt a Nap.
A szél mérsékelten fog lengedezni, erős széllökések nem várhatók.
A nappali csúcshőmérséklet 20 és 27 fok között mozog majd, az UV-sugárzás 11.00-től egészen 16.00-ig elérheti az erős szintet.
(shmú)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.