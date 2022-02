Ma is rendkívül aktuális az érsekújvári magyar nővérképzés

Előfordul, hogy a magyar ajkú betegek kénytelenek tolmácsolni az idős páciensek kérését az anyanyelvüket nem beszélő szlovák ápolóknak. Az 1966/67-es tanévben indították el a magyar nővérképzést az érsekújvári Egészségügyi Középiskolában, az 55. évforduló alkalmából emléktábla is készült.

A nővérképzés története

A Prágai Magyar Hírlap 1930 áprilisában tudósít arról, hogy Érsekújvárban megkezdték az apáca tartományház megépítését az iparosok.

„Az Isteni Megváltó Leányai Apácarend már akkor fél évszázada működött, óvodája, polgári iskolája és kereskedelmi iskolája volt Érsekújvárott. A rend tagjai betegápolással is foglalkoztak. Történelmi helyen épül fel a rend tartományháza. A török hódoltság idején az érsekújvári vár egyik bástyája volt azon a helyen, illetve a várárok vonult el az építendő tartományház helyén. A keresztény világ védőbástyája volt a vár a török félhold ellen” – olvasható a lapban. Az érsekújvári nővérképzés története 1945-ben, a Női Foglalkozások Állami Szakközépiskolájának megnyitásával kezdődött, és az első évben a gimnázium épületében működött a kétéves, később hároméves tanulmányokat kínáló iskola. Az állami iskolán kívül 1946-ban megalakult az Assisi Szent Ferenc Lányai Ápolóiskola az érsekújvári állami kórházban, ahol szülészeti asszisztenseket is képeztek. 1948-ben az egységes iskolarendszer bevezetésével a Női Foglalkozások Állami Szakközépiskoláját átnevezték Felsőfokú Szociális és Egészségügyi Iskolává.

Gyereknővéreket, ápolónőket, szülészeti asszisztenseket képeztek, a térségben az egyetlen ilyen képesítést nyújtó iskolaként tartották számon. A jelenlegi egészségügyi középiskola az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának egykori kolostorában és iskolájában működik, fenntartója a Nyitrai Megyei Önkormányzat. Az első magyar osztályokat 1966-ban nyitották meg, azóta folyamatosan képeznek magyar nyelven egészségügyi nővéreket, illetve ma már asszisztenseket.

Egészségügyi asszisztens és masszőr

Az intézmény jelenéről Darina Karvajová igazgatónőt és Szabó Dávid igazgatóhelyettest kérdeztük. Magyar nyelven egészségügyi asszisztensi képzést igényelhetnek az érdeklődők nappali és esti képzésben. Esti szakon még csak egyszer nyílt magyar osztály, Szabó Dávid elmondása szerint ez nem jellemző. „Sajnos nappali tagozaton sem jön össze minden évben egy osztály. A következő iskolaévre 31 magyar diákot vehetünk fel. A jelenlegi statisztikák szerint 50 diák érdeklődik a magyar osztály iránt, ebből 29-en jelölték meg első helyen az iskolánkat” – tette hozzá Szabó Dávid. Az idei tanévben az első évfolyamban 15 diák, a harmadik évfolyamban 19 diák tanul magyar osztályban. Az intézmény vezetésétől megtudtuk, öt járásból fogadnak diákokat, az érsekújvárin kívül a komáromi, nagykürtösi, lévai és vágsellyei régiókból. Vannak diákjaik Barsváradról, Bátorkesziről, Bényből, Ekelből, Gútáról, Helembáról, továbbá Ifjúságfalváról, Ipolykesziről, Ipolynagyfaluból és Ipolyviskből. Kamocsai, köbölkúti, komáromi, komáromszentpéteri, kürti, illetve lukanyényei, madari, marcelházi diákjai is vannak az iskolának. Nagycsalomja, Naszvad, Pat, Perbete, Szőgyén, Tardoskedd, Vágfarkasd és Zsitvabesenyő alapiskoláiból is érkeztek diákok az érsekújvári egészségügyibe. 78 férőhelyes kollégiuma nem messze a főépülettől található, jelenleg 10 magyar diák lakik itt, akik esztétikai szakkört, sport szakkört látogathatnak a szabadidejükben, kiállításokra, író-olvasó találkozókra is járnak.





Gyakorlati képzés a kórházban

Az intézmény vezetése szerint az érdeklődés a magyar diákok részéről részben követi a demográfiai változásokat. Az utóbbi négy évben kétévente tudtak magyar osztályt nyitni. Szabó Dávid elmondása szerint az utóbbi időben valamivel nagyobb az érdeklődés az iskolájuk iránt, és bíznak benne, hogy a következő évben is nyithatnak magyar osztályt. Nincs távutas képzésük, ám az érdeklődők esti tagozaton tanulhatnak tovább, ami heti két egész napos képzést jelent. A diákok gyakorlati képzését az Érsekújvári Oktató Kórház és Rendelőintézet egyes osztályain, klinikáin, valamint néhány környékbeli szociális intézetben biztosítják a harmadik és a negyedik évfolyamot látogató diákoknak. Sokan az érsekújvári Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán folytatják tanulmányaikat, az iskola vezetésétől megtudtuk, a magyar diákok döntő többsége, mintegy 90 százaléka folytatja tanulmányait felsőfokú oktatási intézményekben. Van, aki ápolástant, gyógytornát, szülészetet, vagy pedagógiai szakot választ továbbtanulóként. Jelenleg két magyar diákjuk tanul orvosi egyetemen.

Vetélkedő, iskolahívogató

Az Egészségügyi Középiskola ismét támogatást kapott a Bethlen Gábor Alaptól, így megvalósíthatta az Irány az érsekújvári Egészségügyi! programját. A támogatásból fejlesztették a magyar szakkönyvtárukat, és folytatják a magyar szak népszerűsítését az alapiskolákban. Sikerült új felszerelést is vásárolniuk, például testzsír mérőt, vércukorszint mérőt, vérnyomásmérőt, szétszedhető anatómiai modellt, az eszközöket magukkal tudják vinni a bemutató előadásokra. Az iskola pedagógusai orvostörténeti vetélkedőt is szerveznek a magyar alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes tanulóinak, amelyen megmérettethetik magukat.



A megye megveszi az épületet

Február 7-i ülésén Nyitra Megye Önkormányzata foglalkozott az Egészségügyi Középiskola vezetésének kérelmével, amelyben az épület megvásárlását kérték a fenntartótól. A testület jóváhagyta a megvételt a kongregációtól, 2 090 000 euró értékben. Fennállt a veszélye annak, hogy a kongregáció nem hosszabítja meg az éves bérleti szerződést, mert az ingatlan eladását tervezte. Az ülésen született határozatot követően, negyven napon belül elkészítik az adásvételi szerződést a telkek és a történelmi épület megvásárlásáról, amelyet az Egészségügyi Középiskola már 62 éve használ. Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere és megyei képviselő az ülésen elmondta, örül annak, hogy a megye tulajdonába kerül az érsekújvári ingatlan.

„Tavaly az Egészségügyi Középiskolának jóváhagytuk azt a lehetőséget, hogy használják a vasútállomásnál lévő megyei épületet, amelyben korábban az ipari iskola működött. Ezzel a felújításra szoruló megyei épülettel is foglalkozni kellene, vagy elgondolkodni az értékesítésén, és a pénzt a megyei fenntartású középiskolák épületeinek a felújítására fordíthatnánk. A városba érkezők számára nem túl vonzó látvány az ingatlan” – mondta Klein Ottokár. Képviselői interpellációban Farkas Iván megyei képviselő hozzátette, a Szövetség képviselőcsoportja támogatja az Egészségügyi Középiskola épületének megvételét, a nagy telken akár újabb ingatlan is épülhetne, nagyon értelmes beruházásnak tartja. Elhangzott továbbá, hogy eddig a nyitrai és érsekújvári egészségügyi középiskolák bérelt épületekben működtek, holott a jelenlegi járványhelyzet is azt mutatja, mennyire rendkívül fontos képzésről van szó. Prioritás a megye számára, hogy megfelelő feltételeket teremtsenek az egészségügyi szakemberek képzéséhez.