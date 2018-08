Ma is hőség lesz, de a változatosság kedvéért viharokkal és jégesővel

Pozsony | Pénteken az ország nagy részében hőségre számíthatunk. Egyes járásokban a hőmérséklet akár a 33-35 fokot is elérheti. Délután és este több helyen viharok lehetnek és jégeső is előfordulhat.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a hőség miatt első- és másodfokú figyelmeztetést adott ki. Elsőfokú figyelmeztetés van érvényben az ország nyugati részében, illetve Közép- és Kelet-Szlovákia egyes részein, ahol a legmagasabb hőmérséklet a 33-34 fokot is elérheti. Ennél melegebb lehet a Dunaszerdahelyi, Galántai, Vágsellyei, Nyitrai, Érsekújvári, Lévai és a Komáromi járásban. Ezekben a járásokban akár 35 fok is lehet, ezért itt másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

Pénteken az ország több területén viharok várhatók és jégeső is előfordulhat. A SHMÚ ezért elsőfokú figyelmeztetést adott ki. A meteorológusok arra is figyelmeztetnek, hogy a viharokat rövid ideig tartó heves esőzések is kísérhetik. A lehulló csapadékmennyiség 20-40 milliméter is lehet, a széllökések pedig akár a 65-85 km/órás sebességet is elérhetik.