Lukács Zsolt kassai illusztrátor szerint az AI nagy segítség, de csínján kell bánni vele

Napjainkban egyre kevesebb olyan online tartalommal találkozhatunk, amely valamilyen formában ne tartalmazna a mesterséges intelligencia által generált tartalmakat. De nem csak az internetet böngészve jön velünk szembe az AI, hanem már a zsebünkben és az irodai asztalunkon is ott van: a mobiltelefonos applikációkban már-már észrevétlenül megjelenik. Előszeretettel használjuk segítségként a számítógépes programokban is, melyek olyan tartalmak generálására is képesek az AI hozzájárulásával, hogy már-már nehéz eldönteni, mi a valós és mi nem. Bármennyire is rettentően hangzik ez az “új találmány”, a szakmában járatosak szerint egy kis odafigyeléssel, a józan ész használatával és kellő tisztelettel a mesterséges intelligencia nagy mértékében segítheti munkánkat.

Nem csupán az oktatásban válik szükségessé az AI alkalmazása, hanem a kreatív szakmákban is. Ma már olyan magazinok is léteznek, amelyek illusztrációit teljes egészében mesterséges intelligenciával készítik, elkerülve a hagyományos grafikusok alkalmazását. Ez a trend megfigyelhető a könyvkiadásban is, ahol a grafikusok munkája egyre inkább a képgenerátorok kezelése felé mozdul el. A technológiai változások folyamata gyors, és akik nem tartják a lépést ezzel a fejlődéssel, hátrányba kerülnek. A mai művészek, ha nem tanulják meg hatékonyan használni az AI-val működő eszközöket, könnyen elveszíthetik pozíciójukat a piacon. A mesterséges intelligenciával működő programok képesek gyors tartalmat generálni, ugyanakkor azt is hangsúlyozni kell, hogy az emberi kreativitás és a húsvér alkotók kézjegye továbbra is elengedhetetlen

– magyarázta lapunknak Lukács Zsolt.