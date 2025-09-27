Óriási riadalmat keltett egy férfi, miután fegyvert rántott ismerősére.
Lövöldözés volt Dunaszerdahelyen
Pénteken éjszaka lövöldözés történt egy dunaszerdahelyi lakótelepen. A rendőröket azt követően riasztották, hogy egy férfi fegyvert rántott az ismerősére, majd leadott egy lövést a levegőbe.
A hatóságok nagy erővel vonultak ki a helyszínre, a nagyszombati készenlétisekkel együtt több egységet is bevetettek.
Kiérkezésük után a 36 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, és bilincsbe verve vitték a legközelebbi rendőrkapitányságra.
