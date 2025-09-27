Lövöldözés volt Dunaszerdahelyen

Pénteken éjszaka lövöldözés történt egy dunaszerdahelyi lakótelepen. A rendőröket azt követően riasztották, hogy egy férfi fegyvert rántott az ismerősére, majd leadott egy lövést a levegőbe.

A hatóságok nagy erővel vonultak ki a helyszínre, a nagyszombati készenlétisekkel együtt több egységet is bevetettek.

Kiérkezésük után a 36 éves gyanúsítottat őrizetbe vették, és bilincsbe verve vitték a legközelebbi rendőrkapitányságra.