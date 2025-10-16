Lövöldözés történt Csehországban, ketten meghaltak

Csütörtök délután lövöldözés történt az észak-csehországi Smržovká városában – írja a Nový Čas a CNN nyomán. A hatóságok tájékoztatása szerint két ember meghalt, egy harmadik pedig súlyosan megsérült. A feltételezett elkövetőt a rendőrség elfogta.

A lövéseket röviddel két óra előtt adták le egy utcában, ahol egy általános iskola is található. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti további veszély.

Az előzetes információk szerint az esetnek nincs köze az oktatási intézményhez, a lövöldözés egy közeli házban vagy annak környékén történt.

Az áldozatok személyazonosságáról és az indítékról egyelőre nem adtak tájékoztatást.