A felvétel illusztráció
Lövöldözés történt Csehországban, ketten meghaltak
A lövöldözés egy általános iskola közelében történt.
Csütörtök délután lövöldözés történt az észak-csehországi Smržovká városában – írja a Nový Čas a CNN nyomán. A hatóságok tájékoztatása szerint két ember meghalt, egy harmadik pedig súlyosan megsérült. A feltételezett elkövetőt a rendőrség elfogta.
A lövéseket röviddel két óra előtt adták le egy utcában, ahol egy általános iskola is található. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti további veszély.
Az előzetes információk szerint az esetnek nincs köze az oktatási intézményhez, a lövöldözés egy közeli házban vagy annak környékén történt.
Az áldozatok személyazonosságáról és az indítékról egyelőre nem adtak tájékoztatást.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.