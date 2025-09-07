Külföld

Lezuhant egy kisrepülőgép Prágában

Lezuhant egy kisrepülőgép vasárnap Prága Letňany nevű városrészében egy erdőben, a balesetben ketten vesztették életüket – közölte Richard Hrdina cseh rendőrségi szóvivő a ČTK helyi hírügynökségnek nyilatkozva.

Hrdina szerint a pilóta röviddel a felszállást követően a Letňany repülőtérről műszaki hibát észlelt és megpróbált visszafordulni, de ez már nem sikerült neki, és a kisgép balesetet szenvedett. Hozzátette, hogy két halálos áldozat volt: egy 46 éves férfi férfi és egy 72 éves nő.

Vojtěch Sosna, a cseh tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy egy ultrakönnyű repülőgépről volt szó.

A hatóságok tájékoztatása szerint a történtek körülményeit a légi balesetekre szakosodott nyomozók mellett bűnügyi nyomozók is vizsgálják.

